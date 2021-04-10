Bugün DİB-MBSTS sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? ÖSYM ile 2021 DİB-MBSTS sınav süresi ne kadar, kaç dakika sürecek?

10 Nisan 2021 Cumartesi günü belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek olan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı için heyecan dorukta. Kılavuzda yer alan bilgilere göre; sınavın başlangıç ve bitiş saati, sınav süresi gibi detaylar belli oldu. Adaylar sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmak zorunda olup sınav yerleri bilgisi adayların adreslerine gönderilmeyecek, ÖSYM AİS ekranı üzerinden öğrenilebilecek. Bu kapsamda; DİB-MBSTS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? ÖSYM ile 2021 DİB-MBSTS sınav süresi ne kadar, kaç dakika sürecek? DİB-MBSTS sınavı hakkında bilgiler!
DİB-MBSTS sınavı 10 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 14:45'te başlayacak olup adaylar 14:30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.
DİB-MBSTS SINAV SÜRESİ NE KADAR, NE ZAMAN BİTECEK 2021?
DİB-MBSTS sınavı süresi 90 dakikadır ve 14.45'te başlayacak olan sınav 16.15'te sona erecek.
2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS), 10 Nisan 2021 tarihinde belirlenen merkezlerde gerçekleşecek. 2021-DİB-MBSTS kılavuzunda yer alan bilgilere göre, sınav saat 14.45'te başlayacak ve 90 dakika sürecektir. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.
Salonda sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların sınav süresinin ilk 65 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 65 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecektir. Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesi Olmadan Sınava Giremez
Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edineceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.
SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI HAKKINDA
Sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan belirtilecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
021-DİB-MBSTS ve 2020-KPSS DHBT Sınavları İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri
10 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS) ile 11 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavına (2020-KPSS DHBT) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 10 Nisan 2021 Cumartesi günü 11.00 ile 14.30 saatleri arasında ve 11 Nisan 2021 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.
Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. "Geçici Kimlik Belgesi" dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.
Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.