Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün de yüz yüze eğitim ve okulların kapanması ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Selçuk şunları söylemişti:

Çocuklarımızın öğrencilerimizin okulda olmasını arzu ediyoruz. Yüz yüze eğitim bizim önceliğimiz ama daha öncelik tanıdığımız şey sağlık. Biz çok kontrollü bir şekilde okulları açmaya çalışıyoruz.