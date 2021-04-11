Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak...

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş bir paylaşım geldi. Bakan Selçuk canlı sınıf uygulamasını, Türkiye genelinde yaygınlaştıracaklarını bildirdi. Selçuk paylaşımında bedensel engelli Duru Karakurt'un evinden sınıfına bağlandığı fotoğrafına yer vererek, "Bu mutluluğu görüp de paylaşmamak mümkün mü?" dedi.
Bakan Selçuk sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Giresun'un Piraziz ilçesinde, bedensel engelli 9 yaşındaki Duru Karakurt'un, evinden sınıfına görüntülü bağlandığı sıradaki fotoğrafına yer verdi.
TÜM TÜRKİYE'DE YAYGINLAŞTIRACAĞIZ
Selçuk, "Bu mutluluğu görüp de paylaşmamak mümkün mü? Sağlık koşulları nedeniyle evinde olan Duru kuzumu, öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşturan Giresun Piraziz Eren Ömer Hekim İlkokulu'ndaki meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Canlı sınıf uygulamamızı yakında tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz." ifadesini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün de yüz yüze eğitim ve okulların kapanması ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Selçuk şunları söylemişti:
Çocuklarımızın öğrencilerimizin okulda olmasını arzu ediyoruz. Yüz yüze eğitim bizim önceliğimiz ama daha öncelik tanıdığımız şey sağlık. Biz çok kontrollü bir şekilde okulları açmaya çalışıyoruz.
OKULLAR KAPANACAK MI?
Biz bu süreci aslında günlük hatta anlık olarak takip ediyoruz. Bizim risk haritasına bakıldığında hangi illerde hangi durumlarda hangi sınıflar açılmalı, kapanmalı elbette birtakım öngörülerimiz var. Tabii ki ilin durumu neyi gerektirirse öncelik sağlık dediğimiz için o ilin valiliği bu kararları alabilir. Gün gün hepimiz duyuyoruz.
Bu mutluluğu görüp de paylaşmamak mümkün mü?— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 11, 2021
Sağlık koşulları nedeniyle evinde olan Duru kuzumu öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşturan Giresun Piraziz Eren Ömer Hekim İlkokulundaki meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.
Canlı sınıf uygulamamızı yakında tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz. pic.twitter.com/C074FbH9py
YERİNDE KARAR
Burada 'yerinde karar' kavramı çerçevesinde 'hangi illerde ne oluyor?' takip ediyoruz. Çocuklarımızın bazı kayıpları var. İlkokullardaki öğrenmeye ilişkin kayıpların daha yüksek olduğunu görüyoruz. İlkokulları ve köy okullarını açık tutmayı karar altına aldık. Sosyal duygusal becerilerle ilgili durum bizim açımızdan çok çok önemli.
ÖĞRETMENLERİN AŞILANMASINDA SON DURUM...
Dünyada öğretmenlerinin tamamını aşılamadan okulu açmayan ülke yok. Türkiye İngiltere gibi Almanya gibi ikinci grupta öğretmenlerini aşılayan ülkeler arasında yer alıyor. Bizim öğretmenlerimize öncelik tanımamızın nedeni aşı tedariki sürecine bağlı olarak bazen yavaş bazen hızlı bu süreç devam ediyor. Diğer meslek gruplarıyla ilgili de Sağlık Bakanlığı planlamalarını yapıyor.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN OLACAK?
2 Temmuz'a kadar okullar açık olacak. Ara tatili biliyorsunuz kaldırdık. 2 Temmuz tarihi diyelim ki başka bir durum oluştu elbette değişebilir. Şu andaki durum 2 Temmuz'dur. Yaz tatilinde ihtiyaç duyulan gruplarda çeşitli gençlik merkezlerinde veya kurumlarımızda çocuklarımızın eğitimini yaz boyunca da hem yüz yüze hem televizyondan devam edeceğiz.
"VELİLERİMİZİN YAPTIKLARI FEDAKARLIKLARIN FARKINDAYIZ"
Öncelikle velilerimize bir mesaj vermek isterim. onların yaptıkları fedakarlıkların farkındayız. Birlikte bu yükü taşıdığımızın farkındayız. Bu zor dönemde acaba velilerimize, öğretmenlerimize nasıl desteğimiz olur? Bunun peşindeyiz. Bundan dolayı da velilerimize özel olarak teşekkür ediyorum. Çok meşakkatli olduğunu biliyorum uzaktan eğitimin.
"DİSİPLİNLİ ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ"
Öğrencilere aslında sıklıkla mesajlar vermeye çalışıyorum. Çocuklarımızın salgın döneminde bu dönemi bir kriz mi bir fırsat dönemi mi algılayacaklar konusunda bazen düşünmeye davet ediyorum. Elbette motive olmak zor okulun yeri bambaşka. Çocuklarımızın yorulduklarının farkındayız. Adım adım disiplinli bir şekilde çalışmak zorundayız.
"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"
Biz MEB olarak sadece bugünkü durumu dikkate almakla mükellef değiliz. Bütün dersler aşamalı ve birbirine bağlı. Dokuzun dersleri iyi öğrenilmezse 11 hiç anlaşılamaz hale gelir. Bu dönemi hiç kaçırmadan disiplinli bir şekilde çalışmaya ihtiyacımız var. Birlikte başaracağız."