LGS’de sorular hayatın içinden gelecek

6 Haziran'da yapılacak Liselere Giriş Sınavı'na 2 aydan daha az bir zaman kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınavda çıkacak soru tiplerine ilişkin önemli bir referans olan nisan ayı örnek soru kitapçığını geçtiğimiz günlerde yayımladı. Hemen hemen tüm derslerde günlük hayatı sorgulayan, güncel olayları kapsayan soruların olduğu dikkat çekiyor. Bilfen Ortaokulları Bölüm Başkanları örnek soruları SABAH'a değerlendirdi ve sınava hazırlanan öğrencilere şu önerilerde bulundu:Örnek soruların konu dağılımını incelediğimizde işlenen tüm konulara yer verildiğini görebiliyoruz. Soruları incelediğimizde bunların günlük hayatın içindeki matematiği sorgulayan sorulardan oluştuğunu, sorularda problemin içerisindeki verileri doğru okuyup yorumlamaya yönelik ifadelerin yer aldığını ve soruların yaşanan hayatı, güncel olayları kapsadığını görebiliyoruz.Öğrendiğimiz teorik bilgileri günlük yaşam ile ilişkilendirmeyi ya da günlük yaşantımızda meydana gelen olayların arkasında hangi bilimsel gerçeklerin olduğunu açıklayabilmeyi başarmak, bu sınav formatında oldukça kıymetlidir.Sınavın bu yıla mahsus olmak üzere dil bilgisi konularını içermeyeceğini biliyoruz. Paragraflar da daha kısa olacak. Bu durumun Türkçe dersi adına çocukların konu yükünü azalttığını söyleyebiliriz.Kavram bilgisini ve harita okuma becerisini ölçen, ezberlemeye yönelik değil, neden-sonuç bağlantısı kurduran, öğrendikleri bilgileri transfer ve analiz edebilme becerisini ölçen sorularının yer alacağı düşünülüyor. Bu yıl yayımlanan soruların düzeyinin, önceki yıllarda yayımlananlara göre daha zor olduğu söylenebilir.