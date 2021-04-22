AÖL kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? İşte AÖL 3. dönem sınav tarihi 2021!

Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları son günlerde eğitim kategorisinde en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Açık lise öğrencileri AÖL 3. Dönem sınav tarihleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Öte yandan, AÖL kayıt yenileme tarihleri de açık lise öğrencilerinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. "AÖL kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu?" sorusuna Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yanıt geldi. İşte açık lise sınavları ile ilgili merak edilenler…

AÇIK LİSE SINAV TARİHLERİ 3. DÖNEM

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, sınav hazırlıkları için 3. Dönem sınav ve başvuru tarihlerini araştırıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle bazı sınav tarihleri vakaların artış durumuna göre değişebiliyor. Ancak mevcut durumda, yayınlanan sınav takvimine göre Temmuz ayının 3'ü ile 4'ünde sınavların gerçekleştirilmesi bekleniyor.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021 ‐ 09 Mayıs 2021 arasında,

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem ders seçme güncelleme işlemleri ise 27 Nisan 2021‐14 Mayıs 2021 tarihleri arasında,

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem sınav giriş belgeleri sistem üzerinden 30 Haziran 2021 Çarşamba günü erişilmesi bekleniyor.