MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi 2021 MSÜ tercihleri başladı mı?

2'NCİ SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRI PUAN TÜRÜ

KHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı

2021-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2021-MSÜ Sözel Puanı

DHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı

HHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı

Kara Asb.MYO 2021-MSÜ Sayısal Puanı

2021-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2021-MSÜ Genel Puanı

Deniz Asb.MYO 2021-MSÜ Sayısal Puanı

2021-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2021-MSÜ Genel Puanı

Hava Asb.MYO 2021-MSÜ Sayısal Puanı

2021-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2021-MSÜ Genel Puanı

Bando Asb.MYO 2021-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan

Yukarıda yer alan puan türlerinden çağrı işlemlerinde hangisinin kullanılacağı Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce kontenjan durumuna göre belirlenerek internet ortamında ilan edilecektir.

Çağrılar puan türlerindeki okul kontenjanlarına göre yapılacağından her puan türünden farklı miktarda aday

çağrılabilecektir. Belirlenen taban puan ve bu puandan daha yüksek puan alan adayların 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılması

ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca posta ile çağrı/tebligat yapılmayacaktır