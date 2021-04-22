Milli Savunma Üniversitesi ile ilgili merak edilen tüm detaylar! 2021 MSÜ Taban puanları, bölümleri ve diğer merak edilenler

Milli Savunma Üniversitesi ile ilgili pek çok detay merak ediliyor. MSÜ'ye girmek ve öğrenim görmek için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda belirli bir sınırın üstünde başarı göstermek gerekiyor. Tercih döneminde açıklanan kılavuz doğrultusunda geçerli taban puanların üzerinde puana sahip olanlar ikinci seçim aşamalarına çağrılıyor. 2. seçim aşamalarını başarıyla tamamlayanlar Milli Savunma Üniversitesi'nde öğrenim görmeye hak kazanıyor.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

MSÜ'de diğer üniversitelerdeki gibi çeşitli fakülteler ve bu fakültelere bağlı eğitim verilen bölümler bulunuyor. MSÜ bünyesinde eğitim veren bölümlerin sivil üniversitelerden farkı askeri alan eğitim verilmesidir. Bu bölümlerin temel amacı nitelikli subay ve astsubay yetiştirmektir. MSÜ'den mezun olan kişiler, standart fakülte diploması ile birlikte eğitim gördükleri okula göre subay ya da astsubay diplomasına da sahip olurlar.

KARA HARP OKULU BÖLÜMLERİ

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Uluslararası İlişkiler

İşletme ve Yönetim Bilimleri

Strateji ve Güvenlik

Tarih

MSÜ Kara Harp Okulu hangi puan türüne göre kaç puan istiyor? MSÜ Kara Harp Okulu 2020 güncel taban puanlar

HAVA HARP OKULU BÖLÜMLERİ

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

MSÜ Hava Harp Okulu hangi puan türüne göre kaç puan istiyor? 2020 güncel MSÜ Hava Harp Okulu taban puanlar

DENİZ HARP OKULU BÖLÜMLERİ

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Gemi Makineleri Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

MSÜ Deniz Harp Okulu hangi puan türüne göre kaç puan istiyor? 2020 MSÜ Deniz Harp Okulu güncel taban puanlar

KARA ASTSUBAY MYO BÖLÜMLERİ

İnşaat Teknolojisi

Yapı Tesisat Teknolojisi

Bilgisayar Teknolojisi

Mekatronik

Otomotiv Teknolojisi

Uçak Teknolojisi

Elektronik Haberleşme Teknolojisi

Elektrik

İşletme Yönetimi

HAVA ASTSUBAY MYO BÖLÜMLERİ

Mekatronik

Otomotiv Teknolojisi

İnşaat Teknolojisi

Lojistik

Elektronik Haberleşme Teknolojisi

Bilgisayar Programcılığı

Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı

Hava Trafik Kontrol

Elektrik

Güvenlik ve Koruma

Aviyonik Uçak Teknolojisi

Mekanik Uçak Teknolojisi

DENİZ ASTSUBAY MYO BÖLÜMLERİ

Bilgisayar Programcılığı

İşletme Yönetimi

Deniz Ulaştırma ve İşletme

Uçak Teknolojileri

Elektrik Teknolojisi

Büro Yönetimi

Elektrik

Gemi Makineleri

BANDO ASTSUBAY MYO BÖLÜMLERİ

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar

Çalgı Bakım Onarım

MSÜ Astsubay MYO hangi puan türüne göre kaç puan istiyor? 2020 MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulu güncel taban puanları

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

Milli Savunma Üniversite taban puanları belirlenirken, sınava katılım gösteren adayların başarı düzeyleri baz alınır. Bununla birlikte yaş, cinsiyet, şehit gazi yakınlığı gibi faktörler de yerleştirme işlemleri sırasında etkili olur. MSÜ baraj puanları tablosu şu şekildedir:

MSÜ sınavından, yukarıdaki tabloda yer alan baraj puanlarından yüksek bir başarı elde etmek, tek başına MSÜ'ye yerleşmek için yeterli değil. Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci alımında adaylar, söz konusu Askeri Aday Öğrenci Belirleme Sınavı'nın yanı sıra seçim aşamalarına tabi tutulmaktadır. Bu aşamalarda, adayın askeri eğitime elverişli olup olmadığı ölçülür. Adayların fiziki yeterliliği, sözlü mülakatlardaki başarısına göre askeri öğrenci olabilme yetenekleri tespit edilir.

Milli Savunma Üniversitesi Harp okulları ve MYO taban puanları: Güncel 2020 MSÜ taban puanları

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KAÇ YILLIK?

Lise eğitimini tamamlayıp öğrenim hayatına Milli Savunma Üniversitesi'nde devam etmek isteyen adaylar tarafından merak edilen sorulardan bir tanesi de "MSÜ kaç yılıktır?" Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim veren Harp Okullarında eğitim 4 yıl, Astsubay MYO'larda ise 2 yıldır.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ NEREDE?

Milli Savunma Üniversitesi'nin Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yerleşkesi bulunmaktadır. MSÜ'nün İstanbul'da Tuzla, Levent ve Yeşilköy, Ankara'da Çankaya, İzmir'de Gaziemir, Balıkesir'de Çayhisar, Yalova'da Altınova, Kocaeli'de Derince yerleşkelerinde eğitim veriliyor.