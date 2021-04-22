Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Milli Savunma Üniversitesi ile ilgili merak edilen tüm detaylar! 2021 MSÜ Taban puanları, bölümleri ve diğer merak edilenler
Giriş Tarihi: 22.4.2021 11:08 Son Güncelleme: 22.4.2021 11:17

ile ilgili merak edilen tüm detaylar! 2021 , bölümleri ve diğer merak edilenler

Milli Savunma Üniversitesi ile ilgili merak edilen tüm detaylar! 2021 MSÜ Taban puanları, bölümleri ve diğer merak edilenler

2016 yılında kurulan , Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ile öğrenci almaya devam ediyor. 2020 yılında Nisan ayında yapılması planlanan MSÜ sınavı, Corona virüs pandemisi sebebiyle Haziran’a ertelendi. Sınava katılım sağlayarak MSÜ’de öğrenim görmeye ve akabinde askeri kadrolarda meslek hayatını sürdürmeye hak kazanmak isteyen adaylar tarafından pek çok detay merak ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi nerede, taban puanları kaç, bölümleri neler? Milli Savunma Üniversitesi ile ilgili detayları bir araya getirdik.

Milli Savunma Üniversitesi ile ilgili pek çok detay merak ediliyor. MSÜ'ye girmek ve öğrenim görmek için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda belirli bir sınırın üstünde başarı göstermek gerekiyor. Tercih döneminde açıklanan kılavuz doğrultusunda geçerli taban puanların üzerinde puana sahip olanlar ikinci seçim aşamalarına çağrılıyor. 2. seçim aşamalarını başarıyla tamamlayanlar Milli Savunma Üniversitesi'nde öğrenim görmeye hak kazanıyor.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

MSÜ'de diğer üniversitelerdeki gibi çeşitli fakülteler ve bu fakültelere bağlı eğitim verilen bölümler bulunuyor. MSÜ bünyesinde eğitim veren bölümlerin sivil üniversitelerden farkı askeri alan eğitim verilmesidir. Bu bölümlerin temel amacı nitelikli subay ve astsubay yetiştirmektir. MSÜ'den mezun olan kişiler, standart fakülte diploması ile birlikte eğitim gördükleri okula göre subay ya da astsubay diplomasına da sahip olurlar.

KARA HARP OKULU BÖLÜMLERİ

  • Endüstri ve Sistem Mühendisliği
  • Elektronik Mühendisliği
  • Makine Mühendisliği
  • Bilgisayar Mühendisliği
  • İnşaat Mühendisliği
  • Uluslararası İlişkiler
  • İşletme ve Yönetim Bilimleri
  • Strateji ve Güvenlik
  • Tarih
MSÜ Kara Harp Okulu hangi puan türüne göre kaç puan istiyor? MSÜ Kara Harp Okulu 2020 güncel taban puanlar

HAVA HARP OKULU BÖLÜMLERİ

  • Havacılık ve Uzay Mühendisliği
  • Endüstri Mühendisliği
  • Bilgisayar Mühendisliği
  • Elektronik Mühendisliği
MSÜ Hava Harp Okulu hangi puan türüne göre kaç puan istiyor? 2020 güncel MSÜ Hava Harp Okulu taban puanlar

DENİZ HARP OKULU BÖLÜMLERİ

  • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
  • Bilgisayar Mühendisliği
  • Gemi Makineleri Mühendisliği
  • Makine Mühendisliği
  • Endüstri Mühendisliği
MSÜ Deniz Harp Okulu hangi puan türüne göre kaç puan istiyor? 2020 MSÜ Deniz Harp Okulu güncel taban puanlar

KARA ASTSUBAY MYO BÖLÜMLERİ

  • İnşaat Teknolojisi
  • Yapı Tesisat Teknolojisi
  • Bilgisayar Teknolojisi
  • Mekatronik
  • Otomotiv Teknolojisi
  • Uçak Teknolojisi
  • Elektronik Haberleşme Teknolojisi
  • Elektrik
  • İşletme Yönetimi

HAVA ASTSUBAY MYO BÖLÜMLERİ

  • Mekatronik
  • Otomotiv Teknolojisi
  • İnşaat Teknolojisi
  • Lojistik
  • Elektronik Haberleşme Teknolojisi
  • Bilgisayar Programcılığı
  • Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı
  • Hava Trafik Kontrol
  • Elektrik
  • Güvenlik ve Koruma
  • Aviyonik Uçak Teknolojisi
  • Mekanik Uçak Teknolojisi

DENİZ ASTSUBAY MYO BÖLÜMLERİ

  • Bilgisayar Programcılığı
  • İşletme Yönetimi
  • Deniz Ulaştırma ve İşletme
  • Uçak Teknolojileri
  • Elektrik Teknolojisi
  • Büro Yönetimi
  • Elektrik
  • Gemi Makineleri

BANDO ASTSUBAY MYO BÖLÜMLERİ

  • Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar
  • Çalgı Bakım Onarım
MSÜ Astsubay MYO hangi puan türüne göre kaç puan istiyor? 2020 MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulu güncel taban puanları

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

Milli Savunma Üniversite taban puanları belirlenirken, sınava katılım gösteren adayların başarı düzeyleri baz alınır. Bununla birlikte yaş, cinsiyet, şehit gazi yakınlığı gibi faktörler de yerleştirme işlemleri sırasında etkili olur. MSÜ baraj puanları tablosu şu şekildedir:

MSÜ sınavından, yukarıdaki tabloda yer alan baraj puanlarından yüksek bir başarı elde etmek, tek başına MSÜ'ye yerleşmek için yeterli değil. Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci alımında adaylar, söz konusu Askeri Aday Öğrenci Belirleme Sınavı'nın yanı sıra seçim aşamalarına tabi tutulmaktadır. Bu aşamalarda, adayın askeri eğitime elverişli olup olmadığı ölçülür. Adayların fiziki yeterliliği, sözlü mülakatlardaki başarısına göre askeri öğrenci olabilme yetenekleri tespit edilir.

Milli Savunma Üniversitesi Harp okulları ve MYO taban puanları: Güncel 2020 MSÜ taban puanları

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KAÇ YILLIK?

Lise eğitimini tamamlayıp öğrenim hayatına Milli Savunma Üniversitesi'nde devam etmek isteyen adaylar tarafından merak edilen sorulardan bir tanesi de "MSÜ kaç yılıktır?" Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim veren Harp Okullarında eğitim 4 yıl, Astsubay MYO'larda ise 2 yıldır.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ NEREDE?

Milli Savunma Üniversitesi'nin Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yerleşkesi bulunmaktadır. MSÜ'nün İstanbul'da Tuzla, Levent ve Yeşilköy, Ankara'da Çankaya, İzmir'de Gaziemir, Balıkesir'de Çayhisar, Yalova'da Altınova, Kocaeli'de Derince yerleşkelerinde eğitim veriliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Savunma Üniversitesi ile ilgili merak edilen tüm detaylar! 2021 MSÜ Taban puanları, bölümleri ve diğer merak edilenler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA