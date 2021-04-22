Milli Savunma Üniversitesi ile ilgili merak edilen tüm detaylar! 2021 MSÜ Taban puanları, bölümleri ve diğer merak edilenler

Milli Savunma Üniversitesi ile ilgili pek çok detay merak ediliyor. MSÜ'ye girmek ve öğrenim görmek için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda belirli bir sınırın üstünde başarı göstermek gerekiyor. Tercih döneminde açıklanan kılavuz doğrultusunda geçerli taban puanların üzerinde puana sahip olanlar ikinci seçim aşamalarına çağrılıyor. 2. seçim aşamalarını başarıyla tamamlayanlar Milli Savunma Üniversitesi'nde öğrenim görmeye hak kazanıyor.
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
MSÜ'de diğer üniversitelerdeki gibi çeşitli fakülteler ve bu fakültelere bağlı eğitim verilen bölümler bulunuyor. MSÜ bünyesinde eğitim veren bölümlerin sivil üniversitelerden farkı askeri alan eğitim verilmesidir. Bu bölümlerin temel amacı nitelikli subay ve astsubay yetiştirmektir. MSÜ'den mezun olan kişiler, standart fakülte diploması ile birlikte eğitim gördükleri okula göre subay ya da astsubay diplomasına da sahip olurlar.
KARA HARP OKULU BÖLÜMLERİ
HAVA HARP OKULU BÖLÜMLERİ
DENİZ HARP OKULU BÖLÜMLERİ
KARA ASTSUBAY MYO BÖLÜMLERİ
HAVA ASTSUBAY MYO BÖLÜMLERİ
DENİZ ASTSUBAY MYO BÖLÜMLERİ
BANDO ASTSUBAY MYO BÖLÜMLERİ
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
Milli Savunma Üniversite taban puanları belirlenirken, sınava katılım gösteren adayların başarı düzeyleri baz alınır. Bununla birlikte yaş, cinsiyet, şehit gazi yakınlığı gibi faktörler de yerleştirme işlemleri sırasında etkili olur. MSÜ baraj puanları tablosu şu şekildedir:
MSÜ sınavından, yukarıdaki tabloda yer alan baraj puanlarından yüksek bir başarı elde etmek, tek başına MSÜ'ye yerleşmek için yeterli değil. Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci alımında adaylar, söz konusu Askeri Aday Öğrenci Belirleme Sınavı'nın yanı sıra seçim aşamalarına tabi tutulmaktadır. Bu aşamalarda, adayın askeri eğitime elverişli olup olmadığı ölçülür. Adayların fiziki yeterliliği, sözlü mülakatlardaki başarısına göre askeri öğrenci olabilme yetenekleri tespit edilir.
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KAÇ YILLIK?
Lise eğitimini tamamlayıp öğrenim hayatına Milli Savunma Üniversitesi'nde devam etmek isteyen adaylar tarafından merak edilen sorulardan bir tanesi de "MSÜ kaç yılıktır?" Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim veren Harp Okullarında eğitim 4 yıl, Astsubay MYO'larda ise 2 yıldır.
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ NEREDE?
Milli Savunma Üniversitesi'nin Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yerleşkesi bulunmaktadır. MSÜ'nün İstanbul'da Tuzla, Levent ve Yeşilköy, Ankara'da Çankaya, İzmir'de Gaziemir, Balıkesir'de Çayhisar, Yalova'da Altınova, Kocaeli'de Derince yerleşkelerinde eğitim veriliyor.