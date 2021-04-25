MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı? MSÜ 2. seçim aşamaları ne zaman, çağrı yapılacak mı?

Milli Savunma Üniversitesi'nden mezun olarak subay olmak isteyen binlerce aday, MSÜ tercihlerinn başlayacağı tarihi, dolayısıyla MSÜ tercih kılavuzunun yayımlanmasını bekliyor. 22 Nisan 2021 tarihinde erişime açılan MSÜ sınav sonuçlarının ardından gözler MSÜ tercihlerinin başlayacağı tarihe çevrildi. MSÜ tercihleri, geçtiğimiz sene MSÜ personel temin adresinden gerçekleştirilmişti.
MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?
MSÜ sınavı, geçtiğimiz yıl ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihinde yapılmıştı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 01 -26 Haziran 2020 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapmıştı. Bu bilgiler dahilinde 2021 MSÜ tercihlerinin Nisan ayının sonuna kadar yapılabilecek. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacak.
Konu ile ilgili bilgiler netleştikçe haberimizin içerisinde olacaktır.
Adaylar Harp Okulları için;
- Kara Harp Okulu Sayısal (KHO-SAY)
Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık (KHO-EA)
Kara Harp Okulu (KHO-SÖZ)
- Deniz Harp Okulu (DHO),
- Hava Harp Okulu (HHO),
- Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.)
Astsubay Meslek Yüksekokulları için;
- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO)
- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO)
- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO)
- Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.)
- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar
müzik yetenek sınavına girecektir.) tercihi yapabilecektir.
Yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.
2'NCİ SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRI PUAN TÜRÜ
KHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
2021-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
2021-MSÜ Sözel Puanı
DHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
HHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
Kara Asb.MYO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
2021-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
2021-MSÜ Genel Puanı
Deniz Asb.MYO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
2021-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
2021-MSÜ Genel Puanı
Hava Asb.MYO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
2021-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
2021-MSÜ Genel Puanı
Bando Asb.MYO 2021-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan
Yukarıda yer alan puan türlerinden çağrı işlemlerinde hangisinin kullanılacağı Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce kontenjan durumuna göre belirlenerek internet ortamında ilan edilecektir.
Çağrılar puan türlerindeki okul kontenjanlarına göre yapılacağından her puan türünden farklı miktarda aday
çağrılabilecektir. Belirlenen taban puan ve bu puandan daha yüksek puan alan adayların 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılması
ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca posta ile çağrı/tebligat yapılmayacaktır.