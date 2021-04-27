AYT'nin açılımı nedir? AYT sınavı ne demek?

AYT'nin açılımı, Alan Yeterlilik Sınavıdır. AYT ne demek soruları internet üzerinden araştırılmaktadır. . ÖSYM tarafından yapılan AYT sınavı üniversiteye girmek isteyen öğrenciler tarafından takip edilmektedir. Adaylar, istedikleri yükseköğretim programına yerleşmek için AYT sınavında Sayısal, Sözel ve Eşit ağırlık testleri çözmelidir.

AYT NEDİR?

YKS sınavıyla birlikte adı sık sık duyulmaya başlanan AYT ne demek soruları araştırılmaktadır. Önceki adı YGS ve LYS olan sınavlara günümüzde TYT ve AYT denilmektedir. Yüksek öğretime geçiş sınavı olan AYT'nin açılımı "Alan Yeterlilik Testleri"dir. Yükseköğretim kurumu programlarına giriş için Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık ve Dil puanları gerekmektedir. ÖSYM tarafından yapılan AYT sınavında Matematik, Fen Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler 1-2 soruları sorulmaktadır.

AYT sınavında Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık puanları bulunmaktadır. Adaylar istedikleri puan türünün sorularını çözebildikleri gibi tüm sınav sorularını da cevaplayabilirler. Alan Yeterlilik Sınavında 40 Tüekçe, 40 Matematik, 40 Sosyal Bilimler ve 40 Fen Bilimleri sorusu yer almaktadır. Toplam 160 sorudan oluşan AYT sınavının süresi 180 dakikadır. TYT puanının %40'ı ve AYT puanının %60'ı toplanarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanı hesaplanır. 4 yıllık üniversite tercihi yapabilmek için TYT'den 150 puan ve üzeri alan adaylar AYT sınavına girmeye hak kazanır. Üniveriste tercihi yapabilmek için öğrencilerin ikinci aşama sınavı olan AYT'den ise 180 puan almaları gerekmektedir