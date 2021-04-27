Lale Devri nedir, padişahı kimdir? Lale Devri yenilikleri, ıslahatları ve dönemin özellikleri

Osmanlı devletinde zihniyetlerin değiştiği Lale Devri; ilerleme, gelişme, tarihe tutunma mücadeleleri için Batı'nın model alınması bakımından kapıların aralandığı bir dönemdir. Lale devri ne zaman dendiğinde cevap olarak; 18. Yüzyılda 1718 - 1730 yıllarını kapsayan kısa bir dönemden söz etmek mümkündür. İşte Lale Devri ile ilgili merak edilenler…

LALE DEVRİ NEDİR, PADİŞAHI KİMDİR?

Lale Devri, Osmanlı döneminde yeniliklerin ve eğlencenin hüküm sürdüğü bir dönem olarak bilinmektedir. Osmanlı İmparatorluğu süreci içerisinde 12 yıl sürmüş olan Lale Devri Pasarofça Antlaşması ile başlayarak Patrona Halil İsyanı ile de sona ermiş olan bir dönemi kapsamaktadır. Bu dönmede reform hareketleri başlayarak batı ile ilişkiler kurulmuştur.

Lale devri sadrazamı kimdir sorusu özellikle bu dönemi araştıran vatandaşlar tarafından merak konusudur. Lale Devri padişahı III. Ahmet'tir. Sadrazamı ise, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'dır. III. Ahmet 1673 yılında dünyaya gelmiştir. Hükümdar olmadan önce iyi bir tahsil almış olup dönemin hocalarından da dersler almıştır.

LALE DEVRİ ISLAHATLARI

Lale Devri döneminde yapılmış olan aşağıdaki tüm yenilikler Osmanlı Devleti'nde bozulan düzeninin yeniden sağlanması açısından büyük bir öneme sahiptir. Dönemde meydana gelen yenilikler bu dönemin özellikleri olarak da ön plana çıkmaktadır. Lale Devri özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

Avrupa'da ilk defa geçici elçilikler açıldı.

Kütüphaneler açıldı ve İstanbul'da köşkler, bahçeler ve saraylar yapıldı.

Mimarlık, resim ve minyatür sanatları gelişti.

İstanbul'da kumaş fabrikası ve çini atölyesi kuruldu.

Lağımcı ve humbaracı ocaklarında ıslahatlar yapıldı.

Avrupa mimarisinin etkisi altında kalınmış olan bu dönemde Rokoko ve Barok tarzı sivil mimari öne çıkmıştır.

Doğu ve batı eserleri tercüme edildi.

Yeniçerilerin bir araya getirildiği bir itfaiye bölüğü meydana getirildi.

İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi tarafından ilk özel matbaa kuruldu.

Çiçek aşısı ilk defa kullanıldı.

Avrupa'da ilk defa geçici elçilikler açıldı.

Lale devri döneminde askeri alanda ıslahat yapılmıştır.

LALE DEVRİ GELİŞMELERİ

Lale Devri döneminde bazı imar ve ıslahat faaliyetleri devreye girmiştir. Bu yenilikler arasında kağıt ve çini fabrikalarının kurulması gibi ıslahatlar da mevcuttur. Tıp alanında yeni gelişmeler yaşanmış ayrıca Avrupa ile iletişimin son derece önemli olduğu bu dönemde Avrupa'ya öğrenciler gönderilmiştir.

Lale devri döneminde yılın tüm mevsimlerine yayılan eğlenceler, dönemde çalkantılı gelişmelere neden olmuştur. Ancak bu eğlencelerin en güzel taraflarından biri savaşlardan biraz da olsa uzaklaşılmasıdır. Batılılaşma sürecinin başrolde olduğu Lale Devri, sanat ve bilim dalında da birtakım yeniliklere ön ayak olmuştur. Lale Devri olarak ifade edilen bu dönem Lale çiçeği sebebi ile bu adı almıştır.

Lale devrinin en önemli gelişmelerinden biri de Müslümanların artık matbaa kullanmaya başlamasıdır. Lale devri itibari ile Türkçe eserler basılmış olup biri Topkapı Sarayı'nda diğeri Yeni Cami'de olmak üzere 2 tane kütüphane kurulmuştur.

Bu dönemde en başta kültürel eserler olmak üzere bilimsel ve kültürel eserlerin Türkçeye çevrilmesi adına heyet oluşturulmuştur. Heyet, Farsça ve Arapça hariç Batı'da yazılmış olan bazı felsefe, tarih ve astronomi eserleri Türkçeye çevirmiştir.

LALE DEVRİ KAÇ YIL SÜRDÜ?

Lale devri yazımızın başında da belirttiğimiz gibi 17181730 yıları arasında toplamda 12 yıl sürmüş bir dönemdir. Lale devri ıslahat çalışmaları göz önünde bulundurulduğunda kültür, mimari, sağlık ve sosyal alanlarda gerçekleştirilmiş olumlu gelişmelere rağmen yapılan israflar ve lüks merakı nedeni ile devlet adamları ve sadrazama karşı tepkiler ortaya çıkmıştır. 1730'daki Patrona Halil İsyanı sebebi ile kanlı bir şekilde sona ermiş olup dönemin sembolü olarak bilinen Sadabad Sarayı adeta yerle bir edilmiştir.