Araç Eş Anlamlısı Nedir? Aracın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Araç kelimesinin eş anlamlısı gün içerisinde birçok kez vatandaşların araştırma konusu haline geliyor. Dilimizde birçok kelimenin anlamdaşı bulunurken bu eş anlamlı kelimeler özellikle de eğitim hayatımızda karşımıza çıkmıştı. Bu noktada Araç Eş Anlamlısı Nedir? Soruları yanıt arıyor. İşte Aracın Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve tüm detaylar…

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Yazılışları farklı ancak anlamları aynı olan kelimeler günlük konuşma dilinde birçok kez karşımıza çıkıyor. Bu konuda birçok örnek yer alırken genel olarak Türkçe kelimelerin eş anlamlıları ise yabancı kökenli kelimelerle karşılık buluyor.

ARAÇ EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Bu konuda verebileceğimiz örneklerden birisi ise "Araç"tır. Araç kelimesinin dilimizde kullanılan iki adet eş anlamlısı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi taşıt ikincisi ise vasıtadır.

ARAÇ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Türk Dil Kurumu'na göre Araç kelimesinin eş anlamlısı şudur;

Taşıt Vasıta

ARAÇ NE DEMEKTİR?

Türk dil kurumu resmi sitesinde yer alan tanıma göre; "Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden yararlanılan nesne." Anlamını taşıyan Araç sözcüğünün eş anlamlısı olan taşıt karşılığı da bulunuyor. Öte yandan mecaz anlamlı tanımı ise "Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta" olarak ifade edilmiştir.

Doktor Eş Anlamlısı Nedir? İşte Doktorun Eş Anlamlısı Olan Sözcük