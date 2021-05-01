30 60 90 üçgeni kuralı nedir? 30 60 90 üçgeni özellikleri ve soruları

Geometride karşımıza çıkan özel dik üçgenler bulunmaktadır. Bu özel dik üçgenlerden bir tanesi ise 30 60 90 üçgenidir. Bu 30 60 90 üçgeni bir eş üçgenin yükseklik ile iki eş parçaya bölünmesinden oluşmuştur. Bu üçgenin açıları 30 derece 60 derece ve 90 derecedir. Bu açıları gören kenarların uzunluklarının ise belirli bir kuralı bulunmaktadır. 30 derecelik açının gördüğü kenarın uzunluğu 90 derecelik kenarın gördüğü uzunluğun yarısı, 60 derecelik açının gördüğü kenarın uzunluğu ise 30 derecelik açının gördüğü kenar uzunluğunun √3 katıdır.
30 60 90 ÜÇGENİ KURALI NEDİR?
Bu üçgen bir dik üçgendir. Bu dik üçgenin iç açıları 30 derece 60 derece ve 90 derecedir, dış açıları ise 150 derece 120 derece ve 90 derecedir. Bu üçgende
Örneğin bir (ABC) üçgeninde
Bu üçgende [AB] kenar uzunluğu 4 cm ise [AC] kenar uzunluğu 2√3 cm, [BC] kenarının ölçüsü de 2 cm olarak bulunmaktadır.
30 60 90 ÜÇGENİ ÖZELLİKLERİ NEDİR?
30 60 90 ÜÇGENİ SORULARI
BC kenarı yani 60 derecelik açının gördüğü kenar, hipotenüsün yarısının 8/2 = 4, 4.
AB kenarı yani 30 derecenin görmüş olduğu kenar 5 cm, AC kenarı ise hipotenüstür. 30 derecenin gördüğü kenar hipotenüsün yarısı olduğu içini hipotenüs 5.2 = 10 olduğundan, AC kenar uzunluğu 10 cm olarak karşımıza çıkar.
BC kenarı yani 60 derecelik açının görmüş olduğu kenar 7