Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde hukuk fakültesi kuruldu

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Hukuk Fakültesi, Resmî Gazete'de yayımlanan 3940 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile kuruldu.

NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney yaptığı açıklamada, "Hukuk Fakültesinin kurulmasından dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ederiz. Bu süreçte katkılarından dolayı YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'a ve YÖK üyelerimize, hem Hukuk Fakültesinin kurulmasında hem de Üniversitemizin bu noktaya gelmesindeki katkı ve destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi.

HUKUK FAKÜLTEMİZ HAYIRLI OLSUN

Rektör Güney, NNYÜ'nün emin adımlarla, planlı, projeli, şehrine ve ülkesine en iyi hizmeti verecek şekilde gelişmesine devam ettiğini belirterek, yeni kurulan Hukuk Fakültesinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Hukuk Fakültesi ile birlikte NNYÜ'deki fakülte sayısı 8'e yükseldi. Hukuk Fakültesinin kısa sürede eğitim-öğretime başlaması için çalışmalara başlandı.