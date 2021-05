LGS’ye hazırlığın tam zamanı

Öğrencilerin iyi bir lise hayaliyle hazırlandığı Liseye Geçiş Sınavı (LGS), 6 Haziran 2021 günü gerçekleşecek. Sınava 40 gün gibi bir süre kalmışken Bakanlar Kurulu Kabine toplantısında alınan tam kapatma kararıyla 8'inci sınıflar da 17 Mayıs'a kadar okula gitmeyecek. Destekleme ve takviye kursları da bu süre içinde kapalı olacak. Peki öğrenciler evde nasıl sınava hazırlanmalı? Velilere düşen görevler neler? Bu dönemde özellikle online derslerde disiplinli olmanın ve iyi bir planlama yapmanın önemini vurgulayan Bilnet Okulları PDR Bölüm Başkanı Begüm Özşener öğrencilere şu önerilerde bulundu:LGS'ye hazırlık sürecinde çok soru çözmek iyi bir çalışma yöntemi olarak görülebilir ancak burada konu eksikliklerimizi fark etmek ve bu eksiklikleri kapatmak çok daha önemlidir. Öğrencinin yaptığı hatalar konu eksiğinden kaynaklanıyorsa öğrenci bu konuların üzerine yoğunlaşmalı ve tamamlayana kadar çalışmalıdır. Konu eksikliğini tamamlayan öğrenciler için bol soru çözmek doğru bir planlamadır. Bu süreçte çokça ve farklı tipte soru çözmek, öğrencilerin test çözme tekniklerinin ve zaman yönetimi becerisinin gelişmesini sağlayacaktır.Başarılı olmada en önemli adım düzenli uyku ve beslenmedir. Düzenli uyku, öğrenme becerileri üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Uykusuz kalmak ya da yeterince beslenmemek çalışma temponuzu olumsuz yönde etkileyecektir.Günlük çizelge hazırlayıp zamanı yönetmek de başarının en önemli etkenlerindendir. Hangi saat aralığında hangi derslerin çalışılacağı belli olmalıdır. Bu program, bireysel ve işlevsel olarak hazırlanmalıdır. Zaman çizelgesinde molalar vermeyi ihmal etmemek gerekmektedir.Ders çalışmaya başlamadan önce çalışacağınız tüm kaynaklar masanızda hazır bulunmalıdır. Ev ortamında uyarıcılar etrafınızda olabilmektedir. Bu süreçte her türlü uyarıcıdan (tablet, televizyon, telefon) arındırılmış, sessiz bir ortam yaratılmalıdır.LGS sorularına baktığımız zaman; okuduğunu anlama, yorumlama ve neden-sonuç ilişkisi kurabilme becerileri ön plandadır. Öğrencilerimizin bu becerilerini geliştirmeleri için mutlaka her gün kitap okumalarını tavsiye ederiz. En önemlisi, öğrenciler son güne kadar çaba göstermeyi bırakmamalı ve sınava değil, sürece odaklanmalıdırlar.Sınavda başarı göstermek, çocuğun olduğu kadar ailenin de isteğidir. Bu dönemin dengeli ve sağlıklı aşılmasında ailelere de görevler düşüyor. İşte bu konuda ailelere 6 öneri: 1Olumsuza değil çocuğun olumlu yönlerine odaklanmak önemlidir.Çocuğunuzun sınava yönelik çabasını takdir edin. "Ne kadar çok çabaladığını görüyorum ve bunun sonucunu alacağını biliyorum." gibi sözler söyleyerek onu motive edin.Zorunluluk ifade eden cümlelerden kaçının. "Şu liseyi kazanmalısın, şu dersten bu kadar net yapmalısın" gibi cümleler çocuğun kaygı düzeyini artırabilir.Başarılarını kıyaslamayın. Çocuğunuzun kendi içindeki gelişimini hatırlatmak ve takdir etmek olumlu sonuç verecektir.Benim için değerlisin mesajının verilmesi önemlidir. Her koşulda onun yanında olunacağı ifadesi sınav döneminde olan öğrenciler için oldukça önemlidir. 6Çocuğunuzun geleceğine ilişkin kaygılarınızı çocuğunuza yansıttığınızı unutmayın. Bu nedenle kaygınızı azaltmaya çalışın.