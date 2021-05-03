Meslek liseliler hayata değer katıyor!

İstanbul'da meslek lisesinde okuyan öğrenciler, okullarının bulunduğu mahallelerde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere yardım ediyor. Öğrenciler, muhtaç ailelerin evlerindeki küçük bakım onarım işlerini yapıyor, evlerinde kullanmadıkları, eskimiş durumdaki eşyaların tamirini yapıyor.

İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Müzeyyen Öztürk "Öğrencilerimiz hem insanların ruhlarını hem de eşyalarını onarıyor" dedi. Öğrenci Ayça Güzeler "Bu yardımlaşma hissi gerçekten çok güzel. Biz okulda sadece ders işlemiyoruz hayata dair en önemli insani değerleri öğreniyoruz" diye konuştu. Öğretmen Neslihan Bilge ise öğrenci, veli ve okul iş birliği ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıklarını söyledi

Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nce yürütülen "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında İstanbul'da meslek lisesinde okuyan öğrencilerin, okullarının bulunduğu mahallelerde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere okullarının imkanlarıyla yardım ettiği öğrenildi.

Öğrenciler, muhtaç ailelerin evlerindeki küçük bakım, onarım işlerini yapıyor, evlerinde kullanmadıkları, eskimiş durumdaki eşyalarını tamirini yapıyor.

Meslek lisesi öğrencileri; ailelerin hayatlarını kolaylaştırıcı yardımda bulunması hem aileleri hem de öğrencileri sevindiriyor. Projenin yerel imkanlarla yapılması öğrenciler ve aileler arasındaki ilişkiyi de güçlendiriyor.

ÖZTÜRK: "HEM RUHLARI HEM EŞYALARI ONARIYORLAR"

İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Müzeyyen Öztürk, projenin temel amacını gazetemize anlattı.

Öztürk, projenin öğrencilerin mesleğine duyarlı tutum ve davranışlara sahip, yardım sever, merhametli, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerle bezenmiş bireyler olarak yetişmelerini ve öğrencilerin ders dışı zamanlarında verimli geçirmelerini sağlamalarına vesile olmasını sağladığını söyledi.

Öztürk, hem insanların ruhlarını hem de eşyalarını onardıklarını söyledi.

ÖĞRENCİLERİN KARDEŞLİK, VİCDAN, MERHAMET DUYGULARI PEKİŞİYOR

Müzeyyen Öztürk, şunları söyledi:

"Öğrencilerimiz geçtiğimiz yıllarda kendilerine ait kullanmadıkları eşyaları ve atık malzemeleri kullanarak hayvan dostlarımıza okulda yatak yaptı ve Yedi Kule Hayvan Barınağı'na bağışladılar. Veli-öğretmen-öğrenci ilişkisinin geliştirilmesi için okulumuzda birçok etkinlik düzenliyoruz. Mesela bir hobi edinemeyen kendisiyle vakit geçiremeyen velilerimiz için tamamen okulumuzun imkanlarıyla kumaş boyama etkinlikleri düzenledik. Tüm bu etkinliklerle öğrencilerimiz hem yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirme hem de sosyal becerilerini ve kendilerine olan güven duygularını geliştirme fırsatı bulmakta. Bununla birlikte sosyal ve kültürel alanda okulunu temsil etme bilinci de kazanmaktalar. Hem bize hem de öğrencilerimize bu güze duyguları yaşama ve yaşatma şansını veren başta Millî Eğitim Bakanlığı'mız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

ÖĞRENCİLERDE "BEN BU İNSANA NASIL YARDIM EDEBİLİRİM?" DÜŞÜNCESİ OLUŞTU

İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Neslihan Bilge öğrenci, veli ve okul iş birliği ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıklarını söyledi.

Neslihan Bilge, şunları söyledi:

"12. sınıfta stajlarını okulda yapan öğrencilerimizle her türlü onarım bakım ve tamirat işlerini yapıyoruz. Öğrencilerimiz hem kendi el becerilerini geliştiriyor; meslek sahibi oluyor hem de hayatta bencil olmamayı öğreniyorlar. Bizim öğrencilerimiz artık herhangi bir insana baktığı zaman 'Ben bu insana nasıl yardım edebilirim?' diye düşünüyor benim bu projede yaşadığım en büyük mutluluk öğrencilerimizin bu düşünce yapısında olması."

EVLERİNDE KOLTUK OLMAYAN AİLEYE MİNDER DİKTİK

Bilge, proje sürecinde en çok etkilendiği olayın, bir öğrencinin yakını olan ailenin evlerine gittiklerinde evdeki temel hiçbir eşyanın olmadığını gördükleri an yaşadığı üzüntü olduğunu söyledi.

Bilge, "O evden çıktıktan sonra öğrencilerim ve öğretmen arkadaşlarla hemen biz bu aile için ne yapabiliriz dedik. Mobilyacı velilerimizden sünger rica ettik, öğrencilerimiz okulda kılıf dikti. En azından evde yere atıp oturabilecekleri minderler yaptık. Hem aile hem biz çok mutlu olduk. Özellikle yardıma muhtaç kişileri öğrencilerimizin bulmasını istiyoruz çünkü lise çağındaki gençlere hayattaki en güzel şeyin yardımlaşma olduğunu öğretmek istiyoruz" dedi.

"HER GÜN OKULA MUTLULUKLA GELİYORUZ"

Okul öğrencilerinden Ayça Güzeler; "Bu yardımlaşma hissi gerçekten çok güzel. Biz okulda sadece ders işlemiyoruz hayata dair en önemli insani değerleri öğreniyoruz. Meslek edinip aynı anda böyle işler yapabildiğimiz için biz çok şanslıyız. Ben ve arkadaşlarım okula heyecan ve mutlulukla geliyoruz" dedi.

Sınıf arkadaşı Ayça gibi okula mutlulukla geldiklerini belirten Mizgin Demir, "İnsanlara yardım etmek bana kendimi harika hissettiriyor. Kendimizi geliştirip başka insanları mutlu ediyoruz yani bir taşla iki hatta üç kuş. Bu proje benim hayattaki en büyük şanslarımdan biri. Bize katkılarından dolayı öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum" dedi.