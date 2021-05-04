Ankara nerede, hangi bölgede? Ankara’nın ortalama nüfusu nedir, kaç ilçesi vardır?

Ankara, Türkiye'nin başkenti ve en kalabalık ikinci şehridir. Coğrafi olarak Türkiye'nin merkezine yakın olarak konumlanmıştır. Ankara'nın yüz ölçümü 25.632 kilometrekaredir ve Türkiye'nin en büyük üçüncü şehridir. Deniz seviyesinden yüksekliği ise 938 metredir.

ANKARA NEREDE?

Başkentimiz Ankara ülkemizin kalbinde İç Anadolu Bölgesi'nin tam ortasında yer almaktadır. Ankara yüz ölçümü olarak Türkiye'nin en büyük üçüncü ili olduğu için birçok ile sınırı bulunmaktadır. Ankara'ya komşu olan iller ise; kuzey sınırında Çankırı ve Kırıkkale, batı sınırında Bolu ve Eskişehir, güney sınırında Konya ve doğu sınırında ise Aksaray ve Kırşehir'dir.

ANKARA HANGİ BÖLGEDE?

Başkentimiz Ankara ülkemizin kalbinde neredeyse tam ortasında bulunmaktadır. Ankara İç Anadolu Bölgesi'nin tam ortasında yer almaktadır. Ankara'nın kuzey kısmının bir bölümü Batı Karadeniz bölgesinde kalmakla ile beraber kalan kısmı İç Anadolu Bölgesi'nde bulunmaktadır. Ankara şehrimizin komşuları ise; Konya, Bolu, Eskişehir, Aksaray, Kırşehir, Çankırı, Aksaray ve Kırıkkale'dir.

ANKARA NÜFUSU

Ankara özellikle başkent olduktan sonra nüfusu hızla artmıştır. Ankara, Türkiye'nin en kalabalık ikinci şehridir ve nüfusu 2020 yılı verilerine göre 5.663.322'dir. Bu nüfusun 2.857.445 kişisi kadın, 2.805.877 kişisi erkektir.

ANKARA İLÇELERİ

Ankara'nın 25 adet ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler nüfus bakımından çoktan aza sıralanacak olursa: