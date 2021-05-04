Artvin nerede, hangi bölgede? Artvin’in ortalama nüfusu nedir, kaç ilçesi vardır?

Artvin doğa harikası olan bir şehirdir. Bu şehir Türkiye ile Gürcistan sınırında yer almaktadır. Artvin şehrimizin yüz ölçümü 7.393 km2 dir. Bu şehrimizin deniz seviyesinden yüksekliği 345 metredir. Artvin plaka kodu ise 08'dir.

ARTVİN NEREDE?

Doğa harikası olarak bilinen şehirlerimizden biri olan Artvin, Karadeniz Bölgesi'nde bulunmaktadır. Artvin, Karadeniz Bölgesi'nin ise Doğu Karadeniz Bölümü'nün en doğusunda bulunur. Gürcistan'a sınır komşuluğu yapan ilimizdir. Artvin ilimizin doğu sınırında Ardahan, güney sınırında Erzurum, batı sınırında Rize şehrimiz bulunmaktadır. Artvin ilimizin kuzeydoğu sınırı ise Gürcistan'dır.

ARTVİN HANGİ BÖLGEDE?

Artvin; heybetli dağları, ormanları, serin yaylaları, gölleri ve beş bin yıllık tarihi mirası ile güzide bir şehrimiz olarak bilinir. Bu güzide şehrimiz olan Artvin, Karadeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Karadeniz Bölgesi'nin ise Doğu Karadeniz Bölümü'nün en doğusunda yer almaktadır. Artvin'in sınır komşuları olan illerimiz Ardahan, Erzurum ve Rize'dir. Artvin'in kuzeydoğu sınırı ise Gürcistan'dır.

ARTVİN NÜFUSU

Artvin ilimiz Türkiye'nin en az kalabalık olan şehirlerinden biridir. Nüfus sıralamasında Türkiye'nin yetmiş altıncı sırasında yer almaktadır. Artvin'in nüfusu 2020 verilerine göre 169.501'dir. Bu nüfusun 83.978'i kadın, 85.523'ü erkek nüfustur.

ARTVİN İLÇELERİ

Artvin ilimizin 9 tane ilçesi bulunmaktadır. Artvin ilçeleri nüfus sıralamasına göre şu şekildedir: