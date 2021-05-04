Barış Eş Anlamlısı Nedir? Barışın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

İki farklı kelimenin aynı anlamı ifade etmesi ancak yazılışları ile okunuşlarının farklı olması durumu anlamdaş olarak adlandırılır. Dilimizde birçok kelimenin eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu kelimeler günlük hayatta sıkça kullanılabildiği için alternatif olarak kelimenin eş anlamlısı olan sözcük de tercih edilebilmektedir. Bu kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilmekte olup aynı zamanda anlam bütünlüğü de sağlamaktadırlar. Bu kapsamda; barış eş anlamlısı nedir? Barış eş anlamlısı olan sözcük hangisidir?

BARIŞ EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Türk Dil Kurumu sözlüğünde eş anlamlı kelimeler yer almaktadır. Eş anlamı olan kelimelerden merak edilen Türk Dil Kurumu sözlüğünden öğrenilebilmektedir.

Barış kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler ise; sulh, musalaha, hazar kelimeleri olmaktadır.

BARIŞ KELİMESİ NE ANLAMA GELİR?

Barış kelimesi dilimizde en sık kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan bilgilere göre; barış kelimesi savaşın bittiği, barışma eylemi, uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü olarak tanımlanmaktadır.

BARIŞ KELİMESİNİN ZIT ANLAMLARI

Barış kelimesinin zıt anlamlı olan kelimeleri de bulunmaktadır. Farklı anlamları ve kavramları ifade eden, birbirleri ile çelişen kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir.

Barış kelimesinin zıt anlamlıları ise; savaş, cenk, cihat, harp ve dövüş kelimeleri olmaktadır.