Bolu Nerede, Hangi Bölgede? Bolu’nun Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Dünya'da ve Türkiye'de seyahat etmeyi sevenlerin tercih ettikleri yerden biri olan Bolu ilimiz doğal güzellikleri ile ön plana çıkmaktadır. Bolu, Türkiye'nin pek de kalabalık olmayan şehirlerinden birisidir. Bolu ilimizin yüz ölçümü 8.313 km2 dir. Bu güzide ilimizin deniz seviyesinden yüksekliği 714 metredir ve bu ilin plaka kodu 14 tür.

BOLU NEREDE?

Ülkemizin en popüler gezi noktalarından birisi olan Bolu, Karadeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Ülkemizin bu bölgesinin ise Batı Karadeniz Bölümü'nde yer alır. Bu ilimizin batı sınırında Düzce ve Sakarya, güneybatı sınırında Bilecik ve Eskişehir, güney sınırında Ankara, doğu sınırında Çankırı, kuzey sınırında Zonguldak ve kuzeydoğu sınırında Karabük illeri yer almaktadır.

BOLU HANGİ BÖLGEDE?

Bolu şehrimiz ülkemizin Karadeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Ülkemizin Karadeniz Bölgesi'nin ise Batı Karadeniz Bölümü'nde yer alır. Bu şehrin sınır komşuları olan şehirler ise; Düzce, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Zonguldak ve Karabük'tür.

BOLU NÜFUSU

Bolu ilimiz Türkiye'nin pek de kalabalık olmayan şehirlerinden birisidir. Bu ilimiz nüfus sıralamasında 59. sırada karşımıza çıkmaktadır. Bu ilimizin nüfusu 2020 verilerine göre ortalama 314.802 kişidir. Bu nüfusun 158.462 kişisi kadın, 156.340 kişisi erkektir.

BOLU İLÇELERİ

Bolu ilimize ait 9 tane ilçe vardır. Bu ilçeler nüfus sıralamasına göre şu şekildedir: