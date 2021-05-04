Ecmain kelimesi İslamiyet'in etkisiyle Arapça üzerinden dilimize giren ve dua cümlelerinde sıkça kullanılan bir ifadedir. Bir mümine hayır duasında bulunurken ya da bu hayır duasına karşılık verirken "Amin ecmain" ya da "İnşallah ecmain" şeklinde kullanılır. Bu sebeple pek çok kişi ecmain ne demek, ecmain kelimesinin anlamı nedir, kökeni nedir gibi sorulara yanıt arıyor. İşte bu soruların cevabı…

ECMAİN KELİMESİNİN KÖKENİ

Arapça cem' "toplanmak, birleşmek" kökünden gelen ecma "hepsi, tamamı" manasında gelir. Ecmain ise bunun çoğul şekli olarak "hepsi, bütünü" anlamı taşır. Bu söz dua cümlelerinde kullanılır.

ECMAİN NE DEMEK?

Ecmain sözü cem-i cümlemize, hepimize, cümleten, kaffeten, cemian, cümlemize kullanımlarıyla aynı anlamı taşıyan Arapça bir sözdür. Bu kelimelerin eş anlamlısı olarak kullanılır. Dua eden kişinin kullanabileceği gibi dua edilen kişi de ona cevaben cümlesinde bu söze yer verebilir. Bu sözü kullanan kişi, kendisine iyi dilekte ve hayır duasında bulunan kişiyi de bu duaya dahil etmiş olur. Burada güzel dilek ve duanın herkes için olması temennisi bulunmaktadır.

ECMAİN CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

"Radıyallâhu anhüm ecmain": Allah onların hepsinden râzı olsun.

"İnşallah sıkıntılarından çabucak kurtulursun, Allah gönlündeki güzellikleri nasip etsin" diyen birisine ecmain sözcüğü ile cevap verilebilmektedir. "Amin ecmain" ya da "İnşallah ecmain" şeklinde cevap verilir.

Bir mümin diğerine "Allah razı olsun" dediğinde mukabelede bulunarak "Ecmain olsun" denilir. Böylece "Allah duanı cümlemiz için yani hepimiz için kabul etsin" denilmiş olur.

"Elhamdülillâhi rabbilâlemin vessalatu vesselâmü âlâ seyyidinâ muhammedin ve âlâ âlihi ve sahbihi ecmain" cümlesi de "Alemlerin Rabbi Allah'a hamd, Efendimiz Muhammed aleyhisselama, ailesine ve tüm ashabına salat ve selam olsun" anlamına gelir. Bu cümle bir salat-u selam çeşidi sayılmaktadır.