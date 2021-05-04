Entübe Hasta Ne Demek? Entübe Hasta Nedir?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, 1 yıldan uzun bir süredir ülkemizde de milyonlarca insanın sağlığını olumsuz etkiledi. Uzmanlar, hastalığa yakalanan ve solunum ihtiyacını tek başına karşılayamayacak hale gelen hastalara entübasyon denilen işlemin uygulandığını aktardı. Her gün entübe hasta sayısı paylaşılırken, vatandaşlar entübasyon nedir, entübe hasta nedir gibi soruları merakla araştırmaya koyuldu. Pek çok vatandaş, entübe hasta ne demek sorusuna tıp literatüründeki karşılığı ile yanıt aradı.

ENTÜBASYON NEDİR?

Solunum güvenliğinin bozulması durumunda hava yolunun korunması amacıyla hastanın suni solunuma geçmesine entübasyon denir. Solunum ihtiyacını kendi başına karşılayamayan ya da solunum yetersizliği yaşayan hastaların, ventilatör adı verilen entübasyon cihazı yardımıyla solunum devamlılığı sağlanır. Tıp literatüründe entübe hasta entübasyona ihtiyaç duyan hastalara verilen isimdir.

ENTÜBE HASTA NE DEMEK?

Solunumun riske girmesi ya da durması halinde hastanın teknik ekipman yardımıyla suni solunuma geçmesi durumu entübasyon olarak tanımlanır. Entübasyona giren hastalara ise entübe hasta adı verilir. Solunum yetmezliğine sebep olan durum ortadan kalkar, hasta tek başına nefes alabilir hale gelirse entübasyon sona erdirilir. Böylece hasta "entübe hasta" tanımının dışına çıkar.

ENTÜBE HASTA VE YOĞUN BAKIM HASTASI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Entübasyon ya da diğer adıyla ventilasyon cihazına bağlı genelde yoğun bakım koşullarında takip edilir. Ancak her yoğun bakım hastası entübe hasta değildir. Yoğun bakımda olup solunum ihtiyacını kendisi karşılayabilen hastalara entübasyon uygulanmaz. Yani bu iki hasta tipini birbirinden ayıran durum entübasyon işlemidir.

ENTÜBASYON NASIL YAPILIR?

Entübasyon, bir hastanın boğazına esnek yapılı plastik bir tüpün yerleştirilmesi ile gerçekleştirilir. Bu tüpler halk arasında entübasyon aleti veya entübe aleti gibi farklı isimlerle de bilinir. Tüp, ağız veya burun yolu ile tıpta trakea olarak adlandırılan soluk borusuna uzanır. Tüp yerleştirilirken ses telleri gibi zarar görmesi muhtemel hassas dokuların görülebilmesi için laringoskop adlı cihaz kullanılır. Bu sayede işlem sırasında solunum yolu net bir şekilde görülebilir. Ardından tüp tipik olarak bir ventilasyon cihazına bağlanır ve hasta entübe edilmiş olur.