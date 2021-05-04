Öğretmen ve öğretmen adaylarına online seminer

Çocukların eğitimlerinde en önemli yolun öğrenmeden geçtiğini belirten Prof. Dr. Darıca, "İki çeşit sanat yapma yöntemi vardır. Birisi sonuç odaklı sanatsal eğitim. Eğer çocuğa sonuç odaklı bir sanatsal eğitim yaptırırsak çocuk çok fazla kendini geliştiremeyecek, birbirinin aynısı ürünler ortaya çıkaracaktır. Bir diğer sanatsal eğitim yöntemi ise süreç odaklı sanatsal eğitim. Bu model ise uzun süreli bir süreçtir. Süreç odaklı eğitim uzun bir sürede duyulardan görsel algıya, problem çözmeden, hayal gücü ve yaratıcılık süreçlerini kapsayacak geniş bir dönemdir" dedi.

Süreç odaklı eğitimin etkili bir sistem olduğunu vurgulayan Darıca, "Örnek anlamında söylemek gerekirse, 20 dakikada çocuğa birkaç materyalden bir tavşan yaptırmak istesek ve onu belli kalıplarla sınırlasak, bu durum o çocuğa büyük bir destek katmayacaktır ve sonuç odaklı olacaktır. Ancak çocuğu belli bir kalıba sokmadan uzun bir süreçte hayal gücü ve yeteneğini ortaya çıkaracak bir süreçte sanat yeteneğini ortaya çıkarmak, süreç odaklı bir eğitimdir ve daha etkili bir sistemdir" diye konuştu.