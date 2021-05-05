Urartular nerede kuruldu, başkenti neresidir? Urartuların insanlık tarihine katkıları nelerdir?

Asurca kaynaklar vasıtasıyla Urartular hakkındaki ilk bilgilere erişilmiştir. Urartular, milattan önce 9.yüzyılda Kuzeybatı İran, Güney Kafkasya ve Doğu Anadolu coğrafyası üzerinde kurulmuştur. Urartular, 250 yıla yakın bir süredir tarih sahnesinde yer almayı başardı. Bölgeye yazıyı ilk kez getiren Urartular, yapı olarak Türk diline benzeyen bir dil kullanmaktaydı. Urartuların insanlık tarihine katkıları arasında taş içliği alanında verdikleri çok sayıda eser gösterilebilir. Urartular gelişmiş sanat anlayışı ile; büyük şehirler, tapınaklar, saraylar, bağ ve bahçeler, su kemerleri ve kanalları inşa etmiştirler.

URARTULAR KİMDİR?

En önemli uygarlıklardan biri olan Urartular hakkında bilgilere ilk olarak Asurca kaynaklarda rastlanmaktadır. Hurrice dilinin bir lehçesini konuşan Urartular, Doğu Anadolu topraklarında krallıklarını kurmuşturlar ve varlıklarını üç yüzyıl sürdürmüştürler. Urartu Uygarlığı milattan önce 900 ila 600 yılları arasında varlık göstermiştir. Urartular, Doğu Anadolu topraklarında bulunan Van bölgesinde, İran'da ve günümüzdeki Ermenistan bölgelerinde gelişim göstermiştir. Urartu Uygarlığı'nın merkezleri Ba-lıca, Tuşba (Van), Toprakkale, Adilcevaz, Altıntepe, Çavuştepe ve Patnos'tur. Urartular özelliklerinin başında, mimari ve maden işçiliği alanlarında gösterdikleri işçilik gösterilebilir. Kendilerine özgü saray ve tapınak mimarisine sahip olan Urartular, taş işçiliği konusunda da oldukça başarılıydılar. İğneler, kemerler, at koşum takımları, kılıç, mızrak, miğfer, ok, kalkan, fibula ve figürinler Urartular'ın en önemli madeni eserleridir.

Çok tanrılı dini inanca sahip olan Urartular, kalelerinin yanlarına pek çok tapınak kurmuşturlar. Evlere benzeyen oda şeklinde mezarları bulunan Urartular, işçilikte kült ve tunç kullanmıştır. Urartuların evleri oldukça küçük şekilde inşa edilmiştir. Dış kısımlarında balkonlar bulunan evler çeşitli motiflerle süslenmiştir. Urartular neyi buldu? sorusuna cevap olarak mimari alanındaki başarıları verilebilir. Tapınaklar, kaleler ve kanallar inşa eden Urartular'ın yaşadığı bölgelerde 30 kale kalıntısına rastlanmıştır. Urartular, Doğu Anadolu'da büyük su kanalları ve yapay göller inşa etmiştirler. Savaşçı bir toplum olan Urartular, yalnız barış döneminde tarım ile uğraşmıştırlar. İleri seviyede bir medeniyet olan Urartular, milattan önce 6.yüzyıl sonlarına doğru Medler tarafından yok edilmiş ve tarih sahnesinden silinmiştirler.

URARTULAR NEREDE KURULDU?

Urartu Uygarlığı, Doğu Anadolu, İran ve Ermenistan sınırlarında oluşum göstermiş bir uygarlıktır. 'Urartular başkenti neresidir?' sorusunun birden çok cevabı vardır. Sugunia, Arzashkun ve Tuşpa Urartuların başkentleridir. Günümüzdeki Van toprakları geçmişte Tuşpa olarak kabul görüyordu. Tarihi bir krallık olan Urartular Uygarlığının başkenti ise Tuşpa olarak kabul görmüştür. Urartular, Doğu Anadolu, İran, Irak ve Kuzey Batı bölgelerinde egemenlik göstermiştir.

URARTULAR ÖZELLİKLERİ