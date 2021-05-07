AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF bahar dönemi vize sınavları sonuçları sorgulama

Pandemi sebebiyle online ortamda gerçekleştirilen AUZEF vize sınavları tamamlandı. 12 gün boyunca erişime açık olan AUZEF bahar dönemi sınavları, her ders için belirtilen tarihlerde gerçekleştirildi. Sınavların toplam başarı puanına katkısı yüzde 40 (vize), final ve bütünleme sınavları ise yüzde 60 oranında olacak.

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı dair henüz belirtilmedi. İstanbul Üniversitesi'nin konuyla ilgili açıklama yapması beklenirken bir önceki sınav döneminde 7 Şubat tarihinde sona eren sınavların sonuçları 13 Şubat'ta açıklanmıştı. Dolayısıyla bahar dönemi vize sınavlarının da 11 Mayıs tarihinden sonra açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuçları açıklandığında http://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.