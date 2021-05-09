Sinop Nerede, Hangi Bölgede? Sinop’un Ortalama Nüfusu Nedir Kaç İlçesi Var?

Sinop; Dünya'nın doğası ile en büyüleyici şehirlerinin arasında bulunan, çok kalabalık nüfusu bulunmayan ve en huzur verici şehirlerinden birisidir. Bu şehrin yüz ölçümü 5.718 km2'dir. Bu şehrin deniz seviyesinden yüksekliği 28 metre ve il plaka kodu 57'dir.

SİNOP NEREDE?

Türkiye'nin 81 ilinden birisi olan Sinop, Türkiye'nin en kuzeyinde bulunan şehridir. Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Karadeniz Bölgesi'nde yer alır. Sinop, bu bölgenin ise Orta Karadeniz Bölümü'nde bulunur. Sinop'a sınır komşuluğu yapan illerimiz; doğu sınırında Samsun, güney sınırında Çorum ve batı sınırında Kastamonu ilidir. Ayrıca bu şehrin kuzeyinin Karadeniz'e sınırı bulunmaktadır.

SİNOP HANGİ BÖLGEDE?

Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkan şehirlerinden birisi olan Sinop, Türkiye'nin en kuzeyinde yer alan şehridir. Bu şehir, Karadeniz Bölgesi'nde yer alır. Sinop bu bölgenin ise Orta Karadeniz Bölümü'nde bulunur. Bu şehri çevreleyen iller; Samsun, Çorum ve Kastamonu'dur. Bu ilin kuzeyinin Karadeniz'e sınırı bulunmaktadır.

SİNOP NÜFUSU

Sinop, Türkiye'nin en az kalabalık sayılabilecek illerinden birisidir. 2021 Türkiye iller nüfus sıralamasına göre 72. sırada yer almaktadır. Bu şehrin nüfusu 216.460'tır. Bu nüfusun 108.771'i kadın, 107.689'u erkektir.

SİNOP İLÇELERİ

Sinop'a bağlı olan merkez ilçeyle beraber 9 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: