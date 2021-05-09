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Giriş Tarihi: 9.5.2021 11:04 Son Güncelleme: 9.5.2021 11:07

Sivas Nerede, Hangi Bölgede? Sivas’in Ortalama Nüfusu Nedir Kaç İlçesi Var?

Sivas Nerede, Hangi Bölgede? Sivas’in Ortalama Nüfusu Nedir Kaç İlçesi Var?

Türkiye’nin 81 ilinden birisi olan Sivas, İpek ve Kral Yolu’nun kesiştiği yerde Türkiye’nin en önemli ticaret merkezlerinden biridir. Ayrıca doğal ve tarihi güzellikleri ile de ön plana çıkan bir şehrimizdir. Bu ilimiz hakkında merak edilen birçok soru bulunmaktadır. Bu sorular arasında Sivas nerede, hangi bölgede, Sivas’ın ortalama nüfusu nedir, kaç ilçesi bulunur gibi sorular da yer almaktadır. İşte bu soruların yanıtlarını sizler için bu yazımızda derledik…

Sivas, tarihi Hitit dönemine kadar uzanan en eski yerleşim yeri olan şehirlerimizden birisidir. Bu şehir, Türkiye'nin kalabalık şehirleri arasında yer alır. Bu şehrin yüz ölçümü 28.164 km2 'dir ve Türkiye'nin ikinci en büyük şehridir. Şehrin deniz seviyesinden yüksekliği 1.285 metredir ve il plaka kodu 58'dir.

SİVAS NEREDE?

Özellikle Selçuklu Devleti'ne ait eserleri ile ön plana çıkan şehrimiz olan Sivas, Türkiye'nin yedi bölgesinden biri olan İç Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Bu il bu bölgenin Yukarı Kızılırmak Bölümü'nde bulunur. Bu şehre sınır komşuluğu yapan iller; kuzeyde Ordu ve Tokat, kuzeydoğuda Giresun, doğuda Erzincan, güneydoğuda Malatya, güneyde Kahramanmaraş, güneybatıda Kayseri ve batıda Yozgat'tır.

SİVAS HANGİ BÖLGEDE?

Sivas, Türkiye'nin yedi bölgesinden biri olan İç Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Bu il bu bölgenin Yukarı Kızılırmak Bölümü'nde bulunur. Bu şehri çevreleyen iller ise Erzincan, Malatya, Kahramanmaraş, Kayseri, Yozgat, Tokat, Ordu ve Giresun'dur.

SİVAS NÜFUSU

Sivas, Türkiye'nin kalabalık şehirlerinden birisidir. Bu şehir, Türkiye nüfus sıralamasında 32. sırada yer alır. Bu ilin nüfusu 635.889'dur. Bu nüfusun 317.118'i kadın ve 318.771'i erkektir.

SİVAS İLÇELERİ

Sivas'ın merkez ilçe ile beraber 17 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır:

  • Merkez
  • Akıncılar
  • Altınyayla
  • Divriği
  • Doğanşar
  • Gemerek
  • Gölova
  • Gürün
  • Hafik
  • İmranlı
  • Kangal
  • Koyulhisar
  • Suşehri
  • Şarkışla
  • Ulaş
  • Yıldızeli
  • Zara

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Sivas Nerede, Hangi Bölgede? Sivas’in Ortalama Nüfusu Nedir Kaç İlçesi Var?
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