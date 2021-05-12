"81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası" programına video konferans aracılığıyla katılan Başkan Erdoğan, milyonların merak ettiği "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtını verdi. Tam kapanma sonrası Kabine Toplantısı'nı işaret eden Başkan Erdoğan, yeni normalleşme takviminin de önümüzdeki günlerde açıklanacağını ifade etti. Şu an uzaktan eğitim şeklinde devam eden eğitim öğretim yılının ardından okullar ne zaman açılacak? Bu yıl tam kapanma sonrası okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte yapılan son açıklamalar!
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN OKULLARIN AÇILIŞI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR!
Erdoğan: "17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden biri bu olacak."
Erdoğan: "(17 Mayıs'ta başlayacak yeni normalleşme takvimi) Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak."
"İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mani oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor.
Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da netice almaya başladığımızı gösteriyor. Fakat gerektiğinde şartları zorlama pahasına sizleri okulunuzla buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiğimizden emin olabilirsiniz. Zira herhalde bir gencin en büyük aşkı öğretmenidir, okulundaki arkadaşlarıdır, okuludur. Ve okullarımızla bizler gelişiyoruz. Okullarımızla geleceğe yönelik güç, kuvvet buluyoruz. Onun için derdimiz bir an önce sağlıklı bir şekilde okullarınıza kavuşmak ve tekrar derslerinize dönmek, hocalarınızla bir arada olmaktır."
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tam kapanma süreciyle vaka sayılarının azalacağını düşünerek, bunun okulların açılması için bir umut olmasını diliyorum. Ele ele vererek bu süreci iyi yönetebilirsek çok sağlıklı sonuçlar alınabilir ve gerekirse bütün sınıf seviyelerinde okulların açılmasını sağlayabiliriz. Öncelikleri de dikkate alarak amacımız bütün sınıfları açmak." ifadelerini kullandı.
17 Mayıs'tan sonra yüz yüze eğitimin hangi sınıflarda başlayacağının bir iki hafta içinde netleşmeye başlayacağını belirten Selçuk, şu bilgileri verdi:
"1-2 HAFTA İÇERİSİNDE NETLEŞECEK"
"Ortaokullarda ikinci dönemin sınavlarının yüzde 30'lar civarında tamamlandığını söyleyebiliriz. Liselerde biraz daha çok. 12. sınıfların sınavlarının tamamı bitti.
Diğer sınıflarla ilgili de 17 Mayıs sonrasında bir düzenleme yapılacak ve buradaki düzenleme daha esnek bir düzenleme olacak. Liselerde yaklaşık yüzde 40'a yakın sınav tamamlanmış vaziyette. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak."
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, 2021 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 2 Temmuz 2021 Cuma günü kapanıp, Yaz tatilinin başlayacağını duyurdu.