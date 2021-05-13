İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi ara sınavlar belirtilen tarihlerde online olarak tamamlanmıştı. Sınava katılan adaylar için ise AUZEF sınav sonuçları araması yapılmaya devam ediliyor. Gözler gelecek resmi açıklamalara çevrilmişken sonuçlar için ise geri sayım başladı. Bu kapsamda; AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi bahar dönemi vize AUZEF sonuçları bekleniyor!
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversite yönetiminden sınav sonuçları ile ilgili resmi açıklama gelmedi. Ancak, geçtiğimiz dönemlerde 1 hafta içerisinde açıklanması dolayısıyla bu dönem de 11-12 Mayıs tarihlerinde açıklanacağı söylenebilir.
AUZEF AGNO harf notları bilgisi..DD ve DC geçer mi?
AUZEF harf notları hesaplama işlemi öğrenciler tarafından merakla araştırılmaya devamediyor. Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD aldığı derslerden geçip geçemeyeceğinin, öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olup olamayacağının ve mezun olursa mezuniyet derecesinin ne olacağının belirlenmesinde kullanılır.
Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO), bir öğrencinin belirli bir yarıyıl içinde aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasıdır. ANO hesabı, her öğrenci ve her yarıyıl için ayrı ayrı yapılır. ANO hesaplamasında bir öğrencinin belirli bir yarıyılda aldığı derslerin her birinden elde ettiği bağıl notlar(harf notlarının dörtlük sistemdeki karşılıkları) bu derslerin kredi saatleri ile çarpılır ve elde edilen sonuçlar toplanır. Toplam sonuç söz konusu derslerin kredi saatleri toplamına bölünerek ANO bulunur. Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır.
ANO hesaplaması, her yarıyıl için ayrı ayrı yapıldığı için ANO belirli bir yarıyıla özgü ortalama değeridir. Öğrencinin tamamladığı her bir yarıyılın ayrı ayrı ANO' ları vardır: 1. yarıyılın ANO'su, 5. yarıyılın ANO'su vb. Başarı notları G(Geçti) ile takdir edilen Güzel Sanatlar dersi, ANO hesaplamasına katılmaz. Bir öğrencinin belirli bir yarıyıl için ANO'sunun hesaplanabilmesi için:
1. O yarıyılda aldığı derslerin neler olduğunun,
2. Bu derslerin kredi saatlerinin,
3. Öğrencinin bu derslerde aldığı dört üzerinden bağıl notların bilinmesi gereklidir.
KREDİ HARF NOTU
Her dersin bir kredisi vardır. Bu değer, dersin haftalık teorik ve pratik ders saati sayılarından elde edilir. Örneğin; A dersinin haftada 4 saat teorik, 6 saat de pratik uygulaması olsun. Teorik ders saati olduğu gibi yani dört kredi olarak, pratik saatlerinin ise yarısı (6/2=3) alınarak toplanır ve ilgili dersin toplam kredisi bulunur. Bu hesap sonucunda A dersinin kredisi 7'dir. Diğer bir örnekte, B dersinin teorik kısmı 2 saat, uygulaması ise 3 saat olsun;
B Dersinin kredi hesaplamasında görüldüğü gibi bir dersin kredisi tam sayı olabildiği gibi kesirli sayı da olabilmektedir.