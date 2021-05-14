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Giriş Tarihi: 14.5.2021 10:41 Son Güncelleme: 14.5.2021 10:41

- Nasihatın Eş Anlamlısı Olan Sözcük Hangisi?

Nasihat Eş Anlamlısı - Nasihatın Eş Anlamlısı Olan Sözcük Hangisi?

Genellikle eylem ya da davranış biçimlerinin örnek olarak gösterildiği, bir kişiye ya da gruba aktarılan tavsiye olarak kabul edilen , alternatif kelime kullanmak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Uzun yıllardan beri Türkçe’de kullanılan, Türk Dil Kurumu’na göre; farklı anlamları bulunan bu kelime aynı zamanda tek başına ya da cümle içerisinde de kullanılmaktedir. Arapça kökenli olan ? olan sözcük!

Anlamı bakımından dilimizde en değerli sözcükler arasında yer alan nasihat eş anlamlısı araştırılıyor. Bu kelimenin dışında anlamdaşı olan kelimeyi de kullanmak isteyenler nasihat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük hangisidir sorusuna yanıt arıyor. Genellikle; bir kişinin yanlış yaptığı zamanlarda karşıdaki kişi tarafından uyarılması, tecrübeli insanların görüşlerinin yer aldığı cümleler olarak bilinen nasihat eş anlamlısı nedir? İşte nasihat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük!

NASİHAT EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Nasihat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük, öğüt kelimesidir. Bu kelime hem cümle içerisinde hem de tek başına anlam kaybı olmadan kullanılabilmektedir. Herhangi bir konu hakkında doğruları anlatmak ve kişiyi doğru yola teşvik etmek amacıyla genellikle tecrübeli kişilerin kullandığı nasihatler yani öğütler kişiler için büyük anlam ifade ederler.

NASİHAT NEDİR, NE DEMEKTİR?

Nasihat kelimesi dilimize Arapça'dan geçmiş bir kelimedir. Türk Dil Kurumu'na göre; nasihat kelimesinin kısaca anlamlı ve eş anlamlısı olan sözcük, öğüttür.

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Nasihat Eş Anlamlısı - Nasihatın Eş Anlamlısı Olan Sözcük Hangisi?
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