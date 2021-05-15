Ermeni alfabesi harfleri Türkçe karşılığı ve özellikleri – Ermeni alfabesi kaç harf?

Ermeni alfabesi Doğu Lehçesi ve Batı Lehçesi olmak üzere 2 gruba ayrılmaktadır. Ermeni kimliğinin öne çıkan özelliklerinden biri de dildir. Dünyanın eski dilleri arasında yer aldığından bu dilin kökeni biraz belirsizidir. Ermeni alfabesinde her harfe karşılık gelen bir rakam bulunmaktadır. Bu nedenle eski hesaplamalarda, rakamlar yerine Ermeni harfleri görmek mümkündür. Bunun en etkileyici yanlarından biri ise Ermeni harflerle Ermeni takvimin oluşturulmasıdır. Ermenistan'daki yerliler alfabelerini kültürel bir hazine olarak görmektedir. Bu nedenle Ermenistan'da birçok evde çerçeveli bir şekilde ermeni alfabesine rastlayabilirsiniz.
ERMENİ ALFABESİ HARFLERİ
Ermeni alfabesi harfleri sırasıyla: աԱ, գԳ, դԴ , եԵ, զԶ, ըԸ , թԹ , ժԺ ,իԻ ,լԼ, խԽ, ծԾ , կԿ, հՀ , ձՁ , ղՂ , ճՃ, մՄ , յՅ , նՆ ,շՇ , ոՈ , չՉ, պՊ, ջՋ, ռՌ , վՎ , տՏ , րՐ ,ցՑ , ւՒ , փՓ , քՔ, օՕ ve ֆՖ şeklindedir.
Ermeni alfabesi harfleri ve Türkçe karşılığı ise aşağıdaki gibi sıralanabilir;
ERMENİ ALFABESİ KAÇ HARF?
Ermeni alfabesi başlangıçta 36 harften oluşuyordu, ancak O (օ) ve F ( ֆ) harfleri eklendikten sonra Ermeni alfabesi 38 harfe ulaştı. 31 ünlü 7 sesli harften oluşan Ermeni alfabesi Ermenistan'ın resmi dili olarak kabul edilmektedir.
ERMENİ ALFABESİNİ TÜRKLER KULLANDI MI?
Türkler Ermeni alfabesini kullanmamıştır. Tarihte Türkçe çeşitli alfabeler ile yazılmıştır. Türklerin Türkçeyi yazmak adına kullanmış oldukları ve önemli metinler meydana getirdiği alfabeler; Orhun, Arap, Uygur, Latin ve Kiril alfabeleridir.
Ermeni alfabesi tarihine değinecek olursak;
Ermeni alfabesinin mucidi Mesrop Maştots'dur. Bu alfabe Ermenistan'da kullanılmaktadır. Günümüze kadar getirilen Ermeni alfabesinin Batı ve Doğu Lehçesi bulunmaktadır. Batı lehçesi, doğu lehçesine oranla daha moderndir ve ülkemizde bulunan Ermeni vatandaşlar, genellikle Batı lehçesini konuşmaktadırlar. Doğu lehçesi ise ilk meydana getirilen Ermeni alfabesini içermektedir.