Süryani alfabesi nedir, özellikleri nelerdir? Süryani alfabesi kaç harf?

Süryani alfabesinin bilinen en eski ve klasik türüne Esṭrangelā (ܐܣܛܪܢܓܠܐ) adı verilmektedir. Süryanice 3 gruba ayrılmaktadır. Bunlar; Orta Süryanice, Klasik Süryanice ve Modern Süryanicedir. Çeşitli çevirilerin yapıldığı bu dil, şimdilerde Nesturi ve Ortadoğu misyonerlerinin çabası ile Hristiyanlığın yayılmış olduğu Hindistan ve Çin gibi Asya ülkelerindeki kiliselerde ayin dili olarak kullanılmaktadır. Süryanice olarak anılan bu dili yazılı hale getirmek için Süryani alfabesi kullanılmaktadır. İşte Süryani alfabesi hakkında merak edilen tüm sorularınızın yanıtları…

SÜRYANİ ALFABESİNİ TÜRKLER KULLANDI MI?

Geçmişten günümüze Türkler; Uygur alfabesi, Köktürk alfabesi ve Kiril alfabesi gibi birçok alfabe kullanmışlardır. Süryani alfabesi de Türklerin sınırlı zaman diliminde kullandığı alfabeler arasında yer almaktadır. Yapılan bazı araştırmalar sonucu Kırgızistan'ın Çin'le bağlantılı bazı bölgelerinde 13. ve 14. yüzyıllardan kalma Türkçe mezar taşlarına rastlanılmıştır. Bu mezar taşları Süryani alfabesi ile yazılmıştır.

SÜRYANİ ALFABESİ HANGİ BÖLGEDE KULLANILIR?

Süryani alfabesi köken açısından Urfa Bölgesinde yaşayan halkın ana dili olduğu bilinmektedir. I ve II. yüzyıllarda meydana gelen misyonerlik faaliyetleri üzerine İpek yolu güzergahında önemli bir ticaret merkezi olması nedeniyle Urfa Hristiyan hakimiyetine girmiştir tam da bu noktada Süryanice Hristiyanlar açısından Grekçe'den sonra oldukça önemli bir dil konumuna erişmiştir. "Süryani alfabesi nerde kullanılır?" sorusuna verebileceğimiz diğer bir yanıt ise Mardin'dir.

Süryani alfabesi sağdan sola doğru yazılmıştır. Bu harflerin büyük bir kısmı bir kelimeye bağlanmışçasına el yazısı şeklinde yazılmaktadır. Harfler arasında büyük-küçük harf ayrımı olmamakla birlikte, bazı harfler kelime içinde anlam kazanması için biçimleri değişmektedir. Dilerseniz aşağıda yer alan Süryani alfabesi harflerini yakından inceleyebilirsiniz;

SÜRYANİ ALFABESİ ÖZELLİKLERİ