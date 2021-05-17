17 Mayıs-1 Haziran 2021 tarihleri arasında kademeli normalleşme süreci yaşanacak. Sürecin bugün itibarıyla başlamasının ardından milyonlarca öğrenci ve velisi okulların durumu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Konu ile ilgili hem Milli Eğitim Bakanlığı'ndan hem de İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama gelmişti. Yapılan açıklamalar doğrultusunda "Okullar ne zaman açılacak?", "Okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim başlıyor mu?" şeklindeki sorular da yanıt buldu. Bu bağlamda; okullar ne zaman açılacak, kaçıncı sınıflar okula gidecek? Kademeli normalleşme ile okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim başlıyor mu? İşte yapılan son açıklamalar!
17 MAYIS'TAN SONRA OKULLAR AÇILDI MI?
İçişleri Bakanlığı genelgesinde, kreşler ve anaokullarının faaliyetlerine devam edebilecekleri belirtilirken, diğer kademelerdeki eğitim için MEB'in açıklamasına uygun hareket edileceği açıklandı.
Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitime geçişin ayrıntılarını paylaştı. İşte o açıklama;
BUGÜNDEN İTİBAREN YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYACAK OLAN SINIFLAR
"Ülkemiz genelinde Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında bugünden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir.
Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir.
Resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında bugünden itibaren "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullara uyulması şartıyla yüz yüze eğitime başlanabilecektir.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, Valiliklerimiz tarafından sağlanacaktır.
1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır."