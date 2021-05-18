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Giriş Tarihi: 18.5.2021 09:28 Son Güncelleme: 18.5.2021 09:28

ne zaman başlıyor? ÖSYM ile 2021 KPSS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu!

KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM ile 2021 KPSS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu!

kapsamında geri sayım sürüyor. Devlet bünyesinde memur olarak çalışmanın hayalini kuran adaylar, 2021 yapılacak ve başvuruları ne zaman başlıyor sorularına yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada KPSS lisans sınav takvimi paylaşıldı. Peki, 2021 KPSS ne zaman yapılacak, başvuruları hangi tarihte? İşte KPSS sınav ve başvuru tarihleri

KPSS ne zaman yapılacak sorusu, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Devlet bünyesinde kurum ve kuruluşlarda memur olarak çalışmak isteyenler, 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavına katılım gösterecek. Adaylar çalışmalarını sürdürürken KPSS başvuruları ne zaman konusuyla ilgili de bilgi edinmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, sınava katılım gösterebilmek için KPSS başvuruları işlemlerini zamanında yapmak gerekiyor. ÖSYM tarafından KPSS lisans sınavı açıklanırken KPSS başvuru tarihleri de duyuruldu. İşte, KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2021

2021 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak.

2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları 16 Eylül'de duyurulacak.

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ 2021

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT başvuru tarihleri 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS başvuru ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandığında belli olacak. Detaylar için sabah.com.tr'yi takip edin.

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KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM ile 2021 KPSS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu!
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