KPSS ne zaman yapılacak sorusu, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Devlet bünyesinde kurum ve kuruluşlarda memur olarak çalışmak isteyenler, 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavına katılım gösterecek. Adaylar çalışmalarını sürdürürken KPSS başvuruları ne zaman konusuyla ilgili de bilgi edinmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, sınava katılım gösterebilmek için KPSS başvuruları işlemlerini zamanında yapmak gerekiyor. ÖSYM tarafından KPSS lisans sınavı açıklanırken KPSS başvuru tarihleri de duyuruldu. İşte, KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2021