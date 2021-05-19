Yüz yüze eğitim heyecanı

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme sürecine geçilmesiyle okullarda yüz yüze eğitimler başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) okul öncesi eğitim kurumları, özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime geçileceği kararı üzerine önceki günden itibaren okullarda öğrenci ve öğretmen hareketliliği başladı.Belirtilen kademeler arasında yer alan okul öncesi eğitim kurumlarına giden öğrenciler de anne ve babalarıyla eğitim kurumlarının yolunu tutmaya başladı. Öğrencilerin Kovid-19 tedbirleri kapsamında okul binalarına girişleri sağlandı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sıralarındaki yerlerini alan öğrenciler, öğretmenleri ile buluşmanın sevincini yaşadı. Bazı öğrencilerin dirsek teması ile selamlaşması dikkat çekti. Okul öncesi öğrencileri anne ve babalarıyla sınıflarına geldi.Yüz yüze eğitime başlayan 8 ve 12'nci sınıflarda ise sınav provaları yapıldı. Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 8'inci sınıflar ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 12'nci sınıflar okullarında ya da destekleme kurslarında deneme sınavı oldular. Bu kademedeki öğrenciler 1 Haziran'a kadar yüz yüze eğitime devam edecekler. 1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak. SABAH