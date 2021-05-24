Ön lisans mezunlarını yakından ilgilendiren DGS başvuruları sürüyor. Son tarih adayların gündeminde yer alırken öte yandan başvurularına ve başvuru ücretine yönelik bilgiler de ÖSYM tarafından belli olmuştu. Başvurular elektronik ortamda online olarak alınıyor. İki yıllık diplomalarını dört yıla tamamlamak isteyen adayların ilgilendiği DGS başvuruları ne zaman bitecek? Dikey Geçiş Sınavı DGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

DGS BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

DGS başvuru işlemleri her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr/' adresi üzerinden alınacak.

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