Ön lisans mezunlarını yakından ilgilendiren DGS başvuruları sürüyor. Son tarih adayların gündeminde yer alırken öte yandan başvurularına ve başvuru ücretine yönelik bilgiler de ÖSYM tarafından belli olmuştu. Başvurular elektronik ortamda online olarak alınıyor. İki yıllık diplomalarını dört yıla tamamlamak isteyen adayların ilgilendiği DGS başvuruları ne zaman bitecek? Dikey Geçiş Sınavı DGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?
DGS başvuru işlemleri her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr/' adresi üzerinden alınacak.
DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
DGS başvuru ücreti 150 TL olarak aşağıdaki bankalar üzerinden yatırılabilecek.
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'denbaşvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'denbaşvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubelerING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücretyatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER"alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
SON TARİH
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 11 Temmuz'da yapılacak DGS için başvurular 31 Mayıs'ta sona erecek.
HES KODU DETAYI
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacak. Bu nedenle adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olması gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
KILAVUZ YAYIMLANDI
Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin yer aldığı 2021-DGS Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.