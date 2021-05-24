E Okul VBS öğrenci giriş ekranı 2021: MEB e-Okul VBS öğrenci girişi ile sınav sonuçları, ders programı ve karne notu sorgulama

Okullarda uzaktan eğitim süreci devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre, okullar 2 Temmuz'da kapanacak ve öğrenciler bu tarihe kadar ders görecek. EBA üzerinden canlı dersleri takip eden öğrenciler, bir yandan E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı üzerinde yoğunluk oluşturuyor.

E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ

Bilindiği gibi, e Okul VBS öğrenci girişi ile sınav sonuçları, sınav tarihleri, ders programı ve karne notu sorgulama gibi birçok işlem hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Peki, E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi Öğrenci Girişi nasıl yapılır?

İşte, E-Okul VBS öğrenci ve öğretmen girişi ekranı