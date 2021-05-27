Sınırdan Avrupa’ya başarı öyküsü

Kuzey Irak sınırında bulunan Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde sağlanan huzur ortamıyla birlikte eğitimde de atağa geçildi. Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, bölgedeki eğitim kalitesini artırmak için bizzat kendisinin de katılımıyla seferberlik ilan etti, terörün hedef aldığı bölgede okuma yazma bilmeyen hiç kimsenin kalmaması için farklı projelere imza attı. Öğrenciler için bir yandan kaynak kitap dağıtan kaymakamlık bir yandan da okuma yazma bilmeyen yetişkinlere yönelik halk eğitim bünyesinde kursların açılması için öncülük etti. İlçede oluşturulan proje ekibinin geliştirdiği 4 çalışma da Avrupa Birliği'nden (AB) kabul aldı.Çukurca Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, Avrupa ülkelerinden kabul alan projeler hakkında şu bilgileri verdi: "Yapılan projeler kapsamında 1 tane KA101 projesi kabul edildi. Proje ile Mükerrem Akhanlı Yatılı Bölge Okulu'nda bulunan 6 öğretmenimiz, öğrenciler için koçluk sistemi hakkında eğitim almak amacıyla 2021 Temmuz ayında İspanya'nın Sevilla bölgesine giderek gerekli eğitimleri alacaklar. Bir okulumuz ERASMUS akreditasyon konsorsiyum üyeliği kazandı. Bu üyelikle Emir Şaban İmam Hatip Ortaokulu'ndan 5 öğretmen, AB ülkelerinden birine işbaşı eğitim amacıyla gönderilecek. Kendi okullarının dengi bir okulda derslere girip yeni öğretim yöntem ve teknikleri yerinde görebilecek, gözlemledikleri iyi uygulama örneklerini Türkiye'deki okullarımıza kazandıracaklar."