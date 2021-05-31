Kestane nerede yetişir? Kestane ağacı nasıl yetişir?

Kuzey Yarım Küre'nin anavatanı olduğu kestane, kayıngiller ailesine aittir. Kış aylarının sevilerek tüketilen ürünü olan kestane kalsiyum, potasyum, magnezyum, fosfor ve demir gibi içeriklere de sahiptir. Bu özellikleri sayesinde tüketimi tercih edilen kestanenin yetiştiriciliği konusunda da pek çok kişi tarafından araştırma yapılır. İşte kestane yetiştiriciliği hakkında bilinmesi gereken her şey.

KESTANE AĞACI NASIL YETİŞİR?

Kestane ağacı yetiştiriciliği için ılıman iklim koşullarına uygun bölgeler seçilmelidir. Kestane ağaçlarının en verimli yetişeceği yerler rakımın 400 metre olduğu bölgelerdir. Kestane ağaçları her ne kadar ılıman iklimi sevse de soğuk hava şartlarında da yetişir. Kestane yetiştiriciliği için süzek ve gevşek yapıda toprak olmalıdır. Kestane tohumunun ekiminin ardından 3 ya da 4 yılın ardından ağaç meyve vermeye başlar. Verim alınması için de 5 yılın geçmesi beklenmelidir. Doğru toprak ve hava koşulları sağlandığı takdirde 1 ağaç başına 45 kiloya kadar kestane elde edilebilir.

KESTANE HANGİ İLDE YETİŞİR?

Kestanenin en çok yetiştirildiği bölgeler Doğu Karadeniz, Ege ve Marmara Bölgesi'dir. Türkiye'deki kestane yetiştiriciliğinin yüzde 70'e yakını Ege Bölgesi'nden alınır. Aydın kestane yetiştiriciliği için önemli bir ilimizdir. Toprak yapısı ve nemli hava koşulları ile verimli bir ekim ve hasta dönemi sunar. Antalya ilimiz de kestane yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahiptir.

KESTANE HANGİ İKLİMDE YETİŞİR?

Kestane ağaçları verimli bir yetiştirme alanı için sıcak ve ılıman koşullar ister. Bu yüzden kestane yetiştiriciliği yapmak isteyen kişiler ılıman iklim bölgesinde, nemli ve sıcak hava koşullarını tercih etmelidir. Türkiye'de kestane için en uygun iklim koşullarını sağlayan bölgelerimiz Marmara, Ege ve Doğu Karadeniz'dir.

KESTANE HANGİ MEVSİMDE YETİŞİR?

Kışın ve soğuk havalarda hemen hemen her köşede satılan ve sıklıkla tüketilen kestane meyvesinin hasadı ekim ayında yapılır. Ekim ayında yapılan hasatların pazara sunulması ise Aralık ayından Şubat ayına kadar sürebiliyor. Kestane ağacının ekimi için en uygun tarih ise mart ayıdır. Kestane tohumu olarak kullanılacak kestane meyveleri ocak ve şubat aylarında soğukta filizlenmeye bırakılır. Filizlenen kestaneler mart ayında toprağa bırakılır. Ege ve Marmara Bölgesi'nde Kasım ayına kadar hasat yapılmazken Karadeniz Bölgesi'nde ise Eylül ayında hasada başlanılabilir.