İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitimin Haziran ayı itibarıyla başlayacağı duyurulduktan sonra gözler üniversitelerle ilgili alınan karara çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada üniversitelerin akademik takvimiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda 2021-2022 eğitim öğretim takviminin başlayacağı tarih kamuoyuna duyuruldu. Üniversiteler açıldı mı, ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusuna ait son gelişmeler…
Özellikle eğitim bu süreçte olumsuz bir şekilde etkilenirken, geçen ay rekor seviyelere çıkan vaka sayılarından sonra eğitime yine bir süre ara verilmişti. Eğitime uzaktan devam eden üniversitelerin durumu merak konusu olurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından atılacak adımlarla ilgili bilgi verdi.
"AKADEMİK TAKVİM 13 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK"
Başkan Erdoğan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Üniversiteler 2021-2022 öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacak." dedi.
GELECEK DÖNEM YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?
Sağlık Bakanlığı üniversiteleri aşılamada öncelikli gruba dahil ederse eylül ayında üniversitelerde yüz yüze eğitimin yeniden başlayabileceği tahmin ediliyor.
BAKAN SELÇUK'TAN FLAŞ AÇIKLAMA!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitimi şu sözlerle kamuoyu ile paylaştı:
"Kavuşuyoruz! Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz."
Kavuşuyoruz!