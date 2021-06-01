İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitimin Haziran ayı itibarıyla başlayacağı duyurulduktan sonra gözler üniversitelerle ilgili alınan karara çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada üniversitelerin akademik takvimiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda 2021-2022 eğitim öğretim takviminin başlayacağı tarih kamuoyuna duyuruldu. Üniversiteler açıldı mı, ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusuna ait son gelişmeler…