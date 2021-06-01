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Giriş Tarihi: 1.6.2021 14:36 Son Güncelleme: 1.6.2021 14:36

SON DAKİKA | Üniversiteler açıldı mı, ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

SON DAKİKA | Üniversiteler açıldı mı, ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Yayımlanan ile bir süredir uzaktan eğitim alan milyonlarca yükseköğretim öğrencisi ve akademisyenin merakla beklediği “?” sorusunun yanıtı da verildi. 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait akademik takvimin başlayacağı tarih, yayımlanan genelge ile beraber duyuruldu. Hal böyleyken bugün de gündemde yer alan bu konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Buna göre; Üniversiteler açıldı mı, ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte kademeli normalleşme kapsamında üniversitelerde yüz yüze eğitim detayları…

İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitimin Haziran ayı itibarıyla başlayacağı duyurulduktan sonra gözler üniversitelerle ilgili alınan karara çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada üniversitelerin akademik takvimiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda 2021-2022 eğitim öğretim takviminin başlayacağı tarih kamuoyuna duyuruldu. Üniversiteler açıldı mı, ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusuna ait son gelişmeler…

Cumhurbaşkanı Üniversiteler için tarih verdi! Bu dönem Üniversiteler açıldı mı, ne zaman açılacak, yüz yüze eğitime geçecek mi?

Özellikle eğitim bu süreçte olumsuz bir şekilde etkilenirken, geçen ay rekor seviyelere çıkan vaka sayılarından sonra eğitime yine bir süre ara verilmişti. Eğitime uzaktan devam eden üniversitelerin durumu merak konusu olurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından atılacak adımlarla ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Üniversiteler için tarih verdi! Bu dönem Üniversiteler açıldı mı, ne zaman açılacak, yüz yüze eğitime geçecek mi?

"AKADEMİK TAKVİM 13 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK"

Başkan Erdoğan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Üniversiteler 2021-2022 öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacak." dedi.

GELECEK DÖNEM YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Sağlık Bakanlığı üniversiteleri aşılamada öncelikli gruba dahil ederse eylül ayında üniversitelerde yüz yüze eğitimin yeniden başlayabileceği tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Üniversiteler için tarih verdi! Bu dönem Üniversiteler açıldı mı, ne zaman açılacak, yüz yüze eğitime geçecek mi?

BAKAN SELÇUK'TAN FLAŞ AÇIKLAMA!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitimi şu sözlerle kamuoyu ile paylaştı:

"Kavuşuyoruz! Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz."

Kavuşuyoruz!

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SON DAKİKA | Üniversiteler açıldı mı, ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?
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