ÖSYM takvimi ile YKS ne zaman, kaç gün kaldı? YKS (TYT, AYT, YDT) sınavı ne zaman ayın kaçında?

YKS sınavı için milyonların geri sayımı sürüyor. Üniversitede eğitim almak isteyen adaylar bu kapsamda konuyla ilgili araştırmalarına başladı. YKS ne zaman, kaç gün kaldı? ÖSYM takvimi ile YKS sınavı ne zaman ayın kaçında? soruları yanıt ararken adaylar bir yandan da bu zorlu sınava hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. TYT, AYT, YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan sınav bilindiği üzere Haziran ayında belirlenen tarihlerde düzenlenecek. İşte ÖSYM takvimine göre sınav oturumlarının tarihleri ve tüm detaylar…