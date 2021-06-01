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Giriş Tarihi: 1.6.2021 15:02 Son Güncelleme: 1.6.2021 15:02

takvimi ile YKS ne zaman, kaç gün kaldı? YKS (, , ) sınavı ne zaman ayın kaçında?

ÖSYM takvimi ile YKS ne zaman, kaç gün kaldı? YKS TYT, AYT, YDT sınavı ne zaman ayın kaçında?

Üniversite sınavına gün sayan adaylar “YKS ne zaman, üniversite sınavına kaç gün kaldı?” sorularına yanıt aramaya başladı. Her sene milyonlarca kişinin katılım sağladığı sınava sayılı günler kala adaylar hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. ’nin düzenlediği sınav bu sene de Haziran ayında belirlenen tarihte düzenlenecek. Bu ayın gelmesiyle beraber geri sayım başladı. Buna göre; YKS ne zaman, kaç gün kaldı? ÖSYM takvimi ile YKS (, , ) sınavı ne zaman ayın kaçında? İşte sınav tarihine ilişkin detaylar…

YKS sınavı için milyonların geri sayımı sürüyor. Üniversitede eğitim almak isteyen adaylar bu kapsamda konuyla ilgili araştırmalarına başladı. YKS ne zaman, kaç gün kaldı? ÖSYM takvimi ile YKS sınavı ne zaman ayın kaçında? soruları yanıt ararken adaylar bir yandan da bu zorlu sınava hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. TYT, AYT, YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan sınav bilindiği üzere Haziran ayında belirlenen tarihlerde düzenlenecek. İşte ÖSYM takvimine göre sınav oturumlarının tarihleri ve tüm detaylar…

YKS TARİHİ DEĞİŞECEK Mİ, ERTELENECEK Mİ?

2020 yılında ÖSYM'nin bazı sınavları koronavirüs salgını sebebiyle ertelenmişti. Ancak bu yıl YKS tarihinde değişiklik konusunda bir karar verilmedi. Dolayısıyla YKS ertlenmeyecek ve belirtilen tarihte yapılacak. Tam kapanma sürecinde vaka sayılarında gözle görülür bir azalma yaşanması sebebiyle sınav erteleme kararı söz konusu olmadı. Ancak yine de virün yayılımını önlemek adına sınav merkezlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilecek. Adaylar HES kodu ile sınav binalarına alınacak.

TYT NE ZAMAN?

Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

AYT NE ZAMAN?

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

YDT NE ZAMAN?

Üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15:45'te uygulanacak.

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ÖSYM takvimi ile YKS ne zaman, kaç gün kaldı? YKS (TYT, AYT, YDT) sınavı ne zaman ayın kaçında?
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