Çok değil verimli çalışın

26-27 Haziran tarihlerinde 3 oturum halinde düzenlenecek 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kala ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, SABAH'a önemli açıklamalarda bulundu. YKS'nin tarihinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını söyleyen Aygün, adaylara içerisinde dinlenme zamanları olan, verimli bir çalışma planı önerdi. Aygün kaygı yönetimi, sınav kuralları ve YKS'de alınacak virüs önlemleriyle ilgili de merak edilenleri yanıtladı. İşte pandemi gölgesinde 2.5 milyona yakın adayın ter dökeceği 2021-YKS'yle ilgili detaylar:Pandemi nedeniyle yaşanan belirsizlik durumunun adaylarımızı kaygılandırdığı doğru, ancak adaylarımız pandeminin tüm dünyayı etkilediğini ve sınava hazırlanan tüm adayların da aynı süreci yaşadığını unutmamalı. Gençlerimizin fiziki ve ruhsal sağlıkları bizler için çok önemli. YKS'ye hazırlanırken kaygı yoğunluğunu azaltmak, kaygıyı motivasyonu destekleyen bir unsura dönüştürmek ve dolayısıyla kaygı yönetimini başarmak da önemli. Gençlerimiz, kaygılarını ve duygularını aileleri ve yakınlarıyla paylaşmaktan çekinmemeli. Tüm adaylarımıza başarılar diliyorum.Adaylarımızın aileleri, içinden geçtiğimiz bu zor süreçte öğrencilerimizin kaygılarını ve streslerini azaltmak, motivasyonlarını artırmak için onlara destek olmalı, her daim evlatlarının yanında olduklarını ve onlara güvendiklerini hissettirmeli, onların sınav hazırlık süreçlerine katkı sağlamalıdır. Aileler ayrıca kendi çocuklarını, kesinlikle başka çocuklarla kıyaslamamalı her bireyin farklı yetenek ve başarıları olduğunu unutmamalı. Bu aşamada kendilerinin değil, evlatlarının isteklerinin önemli olduğunu unutmamalıdırlar.YKS'de başarılı olmak, okuduğunu anlama, yorumlama, bilgiyi kullanma ve akıl yürütme becerilerini bir arada kullanabilmeyi gerektiriyor. Bu becerilere sahip olmakla birlikte sınav hazırlık sürecinde adaylarımızın ayrıca zamanı doğru ve etkili kullanabilmesi, iyi bir stres yönetimine de sahip olması gerekmektedir. Stresle başa çıkma noktasında adaylarımız öncelikle bilgi eksikliği hissettikleri konuları ve hangi becerilerde eksik olduklarını belirlemeliler. Bu eksiklerini gidermek için günlük ve haftalık çalışma planları yapmaları ve sınava kadar olan zamanı disiplinli bir şekilde yönetmeleri önemlidir. Eksiklerini tamamladıklarına emin olduktan sonra deneme sınavı çözmeleri ve çözemedikleri veya zorlandıkları sorularla ilgili konuların üzerinden tekrar geçmeleri yerinde olur. Farklı soru tipleri içeren deneme sınavları, hangi konuların özümsenmesi ve pekiştirilmesi gerektiğinin saptanmasına yardımcı olacaktır. Eksik konular giderildikçe adayların motivasyonları da artacaktır. Ders çalışma dışındaki vakitlerini zihinlerini dinlendirecek aktivitelerle geçirmeleri sınav stratejileri açısından önemlidir. Ayrıca kitap okumanın hem zihni dinlendireceği hem de sınav sürecinde önemli katkı sağlayacağını göz önünde bulundurmaları iyi olacaktır.Bu tip sorular okuma, okuduğunuanlama ve yorumlamagücünün önemini bir kat dahaartırmaktadır. Çok çalışmaktanziyade verimli çalışmanınönemi bir kez daha ortaya çıkıyor.Bu noktada adaylarımızınkitap okuma alışkanlığı dahada önem kazanıyor. Adaylarınverimli çalışabilecekleri, içerisindedinlenme zamanlarıda bulunan bir programyapmalarını ve bu programauygun çalışıp çalışmadıklarınıbelli aralıklarla kontroletmelerini öneririm.Başvuru süreci 18 Mart 2021 tarihinde tamamlandı ve o tarihten itibarensınav öncesi hazırlık süreçlerimiz başladı ve devam ediyor. 2021-YKS,2021 yılı sınav takvimimizde belirtildiği gibi 26-27 Haziran tarihlerindeüç oturumda gerçekleştirilecek. 26 Haziran Cumartesi sabah oturumundaTemel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran Pazar sabah oturumunda AlanYeterlilik Testleri (AYT) ve pazar öğleden sonraki oturumda Yabancı DilTestleri (YDT) uygulanacak. Adaylarımız, sınav hazırlık süreçlerini budoğrultuda planlamalı ve hedef odaklı olarak çalışmalarını sürdürmelidir.2020'de pandemi sürecindegerçekleştirdiğimiz sınavlardaBilim Kurulu ve SağlıkBakanlığı'nın görüş ve önerileridoğrultusunda koruyucutedbirler aldık ve bu tedbirleriuygulamaya koyduk. "PandemiDönemi Sınav UygulamalarıRehberi" hazırladık ve tümsınav merkezlerimize gönderdik.Süreç içerisinde aldığımızreaktif tedbirler ve 2020 yılıpandemi dönemi sınav uygulamalarıneticesinde edindiğimiztecrübelerle geliştirdiğimizproaktif önlemlerle 2021 yılındakisınavlarımızı uygulamayadevam ediyoruz.2020 yılında gerçekleştirdiğimizsınavlarımızda, adaylarımızave sınav görevlilerimizetoplam 12 milyon 682bin 71 adet maske, 69 bin 37litre dezenfektan, 12 milyon682 bin 871 adet dezenfektanlııslak mendil, 3 milyon 484bin 446 adet eldiven, 41 bin670 adet siperlik ve 29 bin 486adet tek kullanımlık koruyucuönlük sınav merkezlerimizdedağıtıldı.Bu yıl gerçekleştirdiğimizdiğer tüm sınavlarda olduğugibi 2021-YKS'de de dezenfektanuygulamasına devamedilecek, adaylarımıza vesınav görevlilerimize maskeve dezenfektanlı ıslak mendildağıtılacaktır.İsteyen adaylarımız, kendimaskelerini, dezenfektanlarınıve yüz koruyucu siperlikleriniyanlarında getirebilecektir.Sınav binaları ve salonlarısınavdan önce dezenfekte edilecekve sınav salonları sınavsüresince havalandırılacaktır.Okul bahçelerindeki yığılmayıönlemek ve sosyal mesafeyikorumak için, adaylarımızve sınav görevlilerimiz dışındahiç kimse okul bahçelerinealınmayacak. Bina girişinde veiçinde adayların sosyal mesafeyikorumalarını sağlamakiçin sınav görevlilerimiz tarafındangerekli yönlendirmeleryapılacaktır.Adaylarımız ve sınav görevlilerimizinKovid-19 durumlarını,HES kodları aracılığıylatakip ediyoruz. Kovid-19 durumuolan adaylarımız, sınavbinalarında hazırlanan ayrısalonlarda sınava alınmaktadır.Kovid-19 durumları nedeniylebu salonlarda sınava alınacakadayları sınavdan öncekısa mesaj ile bilgilendiriyoruz.Sınav görevlilerimizdenKovid-19 olanların görevleriiptal edilerek yerlerine yenigörevliler atanmaktadır.Engelli adaylarla ilgili olarak yapılan çalışmalar nelerdir? Tüm engelli adaylarımızın taleplerini yerine getirmeye gayret ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz sınavlarda tüm sınav merkezlerimizde engelli adaylarımız için en az bir adet engelli adaylarımıza özel sınav binası oluşturmaktayız. Sınavlarımızı gerçekleştirdiğimiz sınav merkezlerine Ankara'dan engelli adaylarımız için görevliler gönderiyoruz. Engelli adaylarımızın engel durumlarına göre tek kişilik salonlar oluşturuyoruz. Adaylarımıza okuyucu/işaretleyici desteği sağlıyoruz. Bu yıl ayrıca okuyucu yardımı talep eden engelli adaylarımızdan soru kitapçığına bakma hakkı bulunan adaylarımız için çift soru kitapçığı uygulamasını başlattık. Özellikle pandemi sürecinde sınav esnasında okuyucu ve aday arasında teması en aza indirmek ve adayların sınavda zamanlarını daha etkin kullanmaları amacıyla, engelli aday ve okuyucu için birer adet olmak üzere çift soru kitapçığı uygulamasına geçtik.