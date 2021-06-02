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Giriş Tarihi: 2.6.2021

Çok değil verimli çalışın

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Çok değil verimli çalışın

Başkanı , 26-27 Haziran’da yapılacak ’nin tarihinde bir değişiklik olmayacağını söyledi. SABAH’a konuşan Aygün adaylara, içerisinde dinlenme zamanları olan verimli bir çalışma planı önerdi. Velilere de “Sizin değil, evladınızın istekleri önemlidir” uyarısında bulundu

26-27 Haziran tarihlerinde 3 oturum halinde düzenlenecek 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kala ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, SABAH'a önemli açıklamalarda bulundu. YKS'nin tarihinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını söyleyen Aygün, adaylara içerisinde dinlenme zamanları olan, verimli bir çalışma planı önerdi. Aygün kaygı yönetimi, sınav kuralları ve YKS'de alınacak virüs önlemleriyle ilgili de merak edilenleri yanıtladı. İşte pandemi gölgesinde 2.5 milyona yakın adayın ter dökeceği 2021-YKS'yle ilgili detaylar:
Pandemiden en çok etkilenen kesim öğrenciler oldu. YKS adayları sınav stresinin yanı sıra pandeminin neden olduğu belirsizliğin de kaygısını yaşıyorlar. ÖSYM Başkanı olarak bu dönemde YKS'ye hazırlanan adaylara tavsiyeleriniz nelerdir?
Pandemi nedeniyle yaşanan belirsizlik durumunun adaylarımızı kaygılandırdığı doğru, ancak adaylarımız pandeminin tüm dünyayı etkilediğini ve sınava hazırlanan tüm adayların da aynı süreci yaşadığını unutmamalı. Gençlerimizin fiziki ve ruhsal sağlıkları bizler için çok önemli. YKS'ye hazırlanırken kaygı yoğunluğunu azaltmak, kaygıyı motivasyonu destekleyen bir unsura dönüştürmek ve dolayısıyla kaygı yönetimini başarmak da önemli. Gençlerimiz, kaygılarını ve duygularını aileleri ve yakınlarıyla paylaşmaktan çekinmemeli. Tüm adaylarımıza başarılar diliyorum.
Velilere önerileriniz nelerdir? Adaylarımızın aileleri, içinden geçtiğimiz bu zor süreçte öğrencilerimizin kaygılarını ve streslerini azaltmak, motivasyonlarını artırmak için onlara destek olmalı, her daim evlatlarının yanında olduklarını ve onlara güvendiklerini hissettirmeli, onların sınav hazırlık süreçlerine katkı sağlamalıdır. Aileler ayrıca kendi çocuklarını, kesinlikle başka çocuklarla kıyaslamamalı her bireyin farklı yetenek ve başarıları olduğunu unutmamalı. Bu aşamada kendilerinin değil, evlatlarının isteklerinin önemli olduğunu unutmamalıdırlar.

KİTAP OKUMAYI İHMAL ETMEYİN

Pandemi nedeniyle adayların birçoğu sınava dijital platformlardan hazırlanıyor. Online hazırlıkta adaylar nelere dikkat etmeli?
YKS'de başarılı olmak, okuduğunu anlama, yorumlama, bilgiyi kullanma ve akıl yürütme becerilerini bir arada kullanabilmeyi gerektiriyor. Bu becerilere sahip olmakla birlikte sınav hazırlık sürecinde adaylarımızın ayrıca zamanı doğru ve etkili kullanabilmesi, iyi bir stres yönetimine de sahip olması gerekmektedir. Stresle başa çıkma noktasında adaylarımız öncelikle bilgi eksikliği hissettikleri konuları ve hangi becerilerde eksik olduklarını belirlemeliler. Bu eksiklerini gidermek için günlük ve haftalık çalışma planları yapmaları ve sınava kadar olan zamanı disiplinli bir şekilde yönetmeleri önemlidir. Eksiklerini tamamladıklarına emin olduktan sonra deneme sınavı çözmeleri ve çözemedikleri veya zorlandıkları sorularla ilgili konuların üzerinden tekrar geçmeleri yerinde olur. Farklı soru tipleri içeren deneme sınavları, hangi konuların özümsenmesi ve pekiştirilmesi gerektiğinin saptanmasına yardımcı olacaktır. Eksik konular giderildikçe adayların motivasyonları da artacaktır. Ders çalışma dışındaki vakitlerini zihinlerini dinlendirecek aktivitelerle geçirmeleri sınav stratejileri açısından önemlidir. Ayrıca kitap okumanın hem zihni dinlendireceği hem de sınav sürecinde önemli katkı sağlayacağını göz önünde bulundurmaları iyi olacaktır.

YKS'de ezber yerine artık adayların muhakeme ve analiz yeteneklerini ölçen sorular çıktığını biliyoruz. "Yeni nesil tip soru" olarak nitelendirilen bu sorulara adaylar nasıl hazırlanmalı?
Bu tip sorular okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama gücünün önemini bir kat daha artırmaktadır. Çok çalışmaktan ziyade verimli çalışmanın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Bu noktada adaylarımızın kitap okuma alışkanlığı daha da önem kazanıyor. Adayların verimli çalışabilecekleri, içerisinde dinlenme zamanları da bulunan bir program yapmalarını ve bu programa uygun çalışıp çalışmadıklarını belli aralıklarla kontrol etmelerini öneririm.

Pandemi koşulları nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da YKS'de bir tarih değişikliği olabilir mi?
Başvuru süreci 18 Mart 2021 tarihinde tamamlandı ve o tarihten itibaren sınav öncesi hazırlık süreçlerimiz başladı ve devam ediyor. 2021-YKS, 2021 yılı sınav takvimimizde belirtildiği gibi 26-27 Haziran tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilecek. 26 Haziran Cumartesi sabah oturumunda Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve pazar öğleden sonraki oturumda Yabancı Dil Testleri (YDT) uygulanacak. Adaylarımız, sınav hazırlık süreçlerini bu doğrultuda planlamalı ve hedef odaklı olarak çalışmalarını sürdürmelidir.

2021-YKS İÇİN HANGİ KOVİD-19 ÖNLEMLERİ ALINDI?

2021-YKS'de alınan Kovid- 19 önlemleri nelerdir?
2020'de pandemi sürecinde gerçekleştirdiğimiz sınavlarda Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın görüş ve önerileri doğrultusunda koruyucu tedbirler aldık ve bu tedbirleri uygulamaya koyduk. "Pandemi Dönemi Sınav Uygulamaları Rehberi" hazırladık ve tüm sınav merkezlerimize gönderdik. Süreç içerisinde aldığımız reaktif tedbirler ve 2020 yılı pandemi dönemi sınav uygulamaları neticesinde edindiğimiz tecrübelerle geliştirdiğimiz proaktif önlemlerle 2021 yılındaki sınavlarımızı uygulamaya devam ediyoruz. 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz sınavlarımızda, adaylarımıza ve sınav görevlilerimize toplam 12 milyon 682 bin 71 adet maske, 69 bin 37 litre dezenfektan, 12 milyon 682 bin 871 adet dezenfektanlı ıslak mendil, 3 milyon 484 bin 446 adet eldiven, 41 bin 670 adet siperlik ve 29 bin 486 adet tek kullanımlık koruyucu önlük sınav merkezlerimizde dağıtıldı. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz diğer tüm sınavlarda olduğu gibi 2021-YKS'de de dezenfektan uygulamasına devam edilecek, adaylarımıza ve sınav görevlilerimize maske ve dezenfektanlı ıslak mendil dağıtılacaktır. İsteyen adaylarımız, kendi maskelerini, dezenfektanlarını ve yüz koruyucu siperliklerini yanlarında getirebilecektir. Sınav binaları ve salonları sınavdan önce dezenfekte edilecek ve sınav salonları sınav süresince havalandırılacaktır. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylarımız ve sınav görevlilerimiz dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Bina girişinde ve içinde adayların sosyal mesafeyi korumalarını sağlamak için sınav görevlilerimiz tarafından gerekli yönlendirmeler yapılacaktır. Adaylarımız ve sınav görevlilerimizin Kovid-19 durumlarını, HES kodları aracılığıyla takip ediyoruz. Kovid-19 durumu olan adaylarımız, sınav binalarında hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınmaktadır. Kovid-19 durumları nedeniyle bu salonlarda sınava alınacak adayları sınavdan önce kısa mesaj ile bilgilendiriyoruz. Sınav görevlilerimizden Kovid-19 olanların görevleri iptal edilerek yerlerine yeni görevliler atanmaktadır.

ENGELLİ ADAYLARLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALAR NELERDİR?

Engelli adaylarla ilgili olarak yapılan çalışmalar nelerdir? Tüm engelli adaylarımızın taleplerini yerine getirmeye gayret ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz sınavlarda tüm sınav merkezlerimizde engelli adaylarımız için en az bir adet engelli adaylarımıza özel sınav binası oluşturmaktayız. Sınavlarımızı gerçekleştirdiğimiz sınav merkezlerine Ankara'dan engelli adaylarımız için görevliler gönderiyoruz. Engelli adaylarımızın engel durumlarına göre tek kişilik salonlar oluşturuyoruz. Adaylarımıza okuyucu/işaretleyici desteği sağlıyoruz. Bu yıl ayrıca okuyucu yardımı talep eden engelli adaylarımızdan soru kitapçığına bakma hakkı bulunan adaylarımız için çift soru kitapçığı uygulamasını başlattık. Özellikle pandemi sürecinde sınav esnasında okuyucu ve aday arasında teması en aza indirmek ve adayların sınavda zamanlarını daha etkin kullanmaları amacıyla, engelli aday ve okuyucu için birer adet olmak üzere çift soru kitapçığı uygulamasına geçtik.

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