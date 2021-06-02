Çok değil verimli çalışın

26-27 Haziran tarihlerinde 3 oturum halinde düzenlenecek 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kala ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, SABAH'a önemli açıklamalarda bulundu. YKS'nin tarihinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını söyleyen Aygün, adaylara içerisinde dinlenme zamanları olan, verimli bir çalışma planı önerdi. Aygün kaygı yönetimi, sınav kuralları ve YKS'de alınacak virüs önlemleriyle ilgili de merak edilenleri yanıtladı. İşte pandemi gölgesinde 2.5 milyona yakın adayın ter dökeceği 2021-YKS'yle ilgili detaylar:
Pandemiden en çok etkilenen kesim öğrenciler oldu. YKS adayları sınav stresinin yanı sıra pandeminin neden olduğu belirsizliğin de kaygısını yaşıyorlar. ÖSYM Başkanı olarak bu dönemde YKS'ye hazırlanan adaylara tavsiyeleriniz nelerdir?
Pandemi nedeniyle yaşanan belirsizlik durumunun adaylarımızı kaygılandırdığı doğru, ancak adaylarımız pandeminin tüm dünyayı etkilediğini ve sınava hazırlanan tüm adayların da aynı süreci yaşadığını unutmamalı. Gençlerimizin fiziki ve ruhsal sağlıkları bizler için çok önemli. YKS'ye hazırlanırken kaygı yoğunluğunu azaltmak, kaygıyı motivasyonu destekleyen bir unsura dönüştürmek ve dolayısıyla kaygı yönetimini başarmak da önemli. Gençlerimiz, kaygılarını ve duygularını aileleri ve yakınlarıyla paylaşmaktan çekinmemeli. Tüm adaylarımıza başarılar diliyorum.
Velilere önerileriniz nelerdir?
Adaylarımızın aileleri, içinden geçtiğimiz bu zor süreçte öğrencilerimizin kaygılarını ve streslerini azaltmak, motivasyonlarını artırmak için onlara destek olmalı, her daim evlatlarının yanında olduklarını ve onlara güvendiklerini hissettirmeli, onların sınav hazırlık süreçlerine katkı sağlamalıdır. Aileler ayrıca kendi çocuklarını, kesinlikle başka çocuklarla kıyaslamamalı her bireyin farklı yetenek ve başarıları olduğunu unutmamalı. Bu aşamada kendilerinin değil, evlatlarının isteklerinin önemli olduğunu unutmamalıdırlar.
KİTAP OKUMAYI İHMAL ETMEYİN
Pandemi nedeniyle adayların birçoğu sınava dijital platformlardan hazırlanıyor. Online hazırlıkta adaylar nelere dikkat etmeli?
YKS'de başarılı olmak, okuduğunu anlama, yorumlama, bilgiyi kullanma ve akıl yürütme becerilerini bir arada kullanabilmeyi gerektiriyor. Bu becerilere sahip olmakla birlikte sınav hazırlık sürecinde adaylarımızın ayrıca zamanı doğru ve etkili kullanabilmesi, iyi bir stres yönetimine de sahip olması gerekmektedir. Stresle başa çıkma noktasında adaylarımız öncelikle bilgi eksikliği hissettikleri konuları ve hangi becerilerde eksik olduklarını belirlemeliler. Bu eksiklerini gidermek için günlük ve haftalık çalışma planları yapmaları ve sınava kadar olan zamanı disiplinli bir şekilde yönetmeleri önemlidir. Eksiklerini tamamladıklarına emin olduktan sonra deneme sınavı çözmeleri ve çözemedikleri veya zorlandıkları sorularla ilgili konuların üzerinden tekrar geçmeleri yerinde olur. Farklı soru tipleri içeren deneme sınavları, hangi konuların özümsenmesi ve pekiştirilmesi gerektiğinin saptanmasına yardımcı olacaktır. Eksik konular giderildikçe adayların motivasyonları da artacaktır. Ders çalışma dışındaki vakitlerini zihinlerini dinlendirecek aktivitelerle geçirmeleri sınav stratejileri açısından önemlidir. Ayrıca kitap okumanın hem zihni dinlendireceği hem de sınav sürecinde önemli katkı sağlayacağını göz önünde bulundurmaları iyi olacaktır.
YKS'de ezber yerine artık adayların muhakeme ve analiz yeteneklerini ölçen sorular çıktığını biliyoruz. "Yeni nesil tip soru" olarak nitelendirilen bu sorulara adaylar nasıl hazırlanmalı?
Bu tip sorular okuma, okuduğunu
anlama ve yorumlama
gücünün önemini bir kat daha
artırmaktadır. Çok çalışmaktan
ziyade verimli çalışmanın
önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.
Bu noktada adaylarımızın
kitap okuma alışkanlığı daha
da önem kazanıyor. Adayların
verimli çalışabilecekleri, içerisinde
dinlenme zamanları
da bulunan bir program
yapmalarını ve bu programa
uygun çalışıp çalışmadıklarını
belli aralıklarla kontrol
etmelerini öneririm.
Pandemi koşulları nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da YKS'de bir tarih değişikliği olabilir mi?
Başvuru süreci 18 Mart 2021 tarihinde tamamlandı ve o tarihten itibaren
sınav öncesi hazırlık süreçlerimiz başladı ve devam ediyor. 2021-YKS,
2021 yılı sınav takvimimizde belirtildiği gibi 26-27 Haziran tarihlerinde
üç oturumda gerçekleştirilecek. 26 Haziran Cumartesi sabah oturumunda
Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan
Yeterlilik Testleri (AYT) ve pazar öğleden sonraki oturumda Yabancı Dil
Testleri (YDT) uygulanacak. Adaylarımız, sınav hazırlık süreçlerini bu
doğrultuda planlamalı ve hedef odaklı olarak çalışmalarını sürdürmelidir.
2021-YKS İÇİN HANGİ KOVİD-19 ÖNLEMLERİ ALINDI?
2021-YKS'de alınan Kovid- 19 önlemleri nelerdir?
2020'de pandemi sürecinde
gerçekleştirdiğimiz sınavlarda
Bilim Kurulu ve Sağlık
Bakanlığı'nın görüş ve önerileri
doğrultusunda koruyucu
tedbirler aldık ve bu tedbirleri
uygulamaya koyduk. "Pandemi
Dönemi Sınav Uygulamaları
Rehberi" hazırladık ve tüm
sınav merkezlerimize gönderdik.
Süreç içerisinde aldığımız
reaktif tedbirler ve 2020 yılı
pandemi dönemi sınav uygulamaları
neticesinde edindiğimiz
tecrübelerle geliştirdiğimiz
proaktif önlemlerle 2021 yılındaki
sınavlarımızı uygulamaya
devam ediyoruz.
2020 yılında gerçekleştirdiğimiz
sınavlarımızda, adaylarımıza
ve sınav görevlilerimize
toplam 12 milyon 682
bin 71 adet maske, 69 bin 37
litre dezenfektan, 12 milyon
682 bin 871 adet dezenfektanlı
ıslak mendil, 3 milyon 484
bin 446 adet eldiven, 41 bin
670 adet siperlik ve 29 bin 486
adet tek kullanımlık koruyucu
önlük sınav merkezlerimizde
dağıtıldı.
Bu yıl gerçekleştirdiğimiz
diğer tüm sınavlarda olduğu
gibi 2021-YKS'de de dezenfektan
uygulamasına devam
edilecek, adaylarımıza ve
sınav görevlilerimize maske
ve dezenfektanlı ıslak mendil
dağıtılacaktır.
İsteyen adaylarımız, kendi
maskelerini, dezenfektanlarını
ve yüz koruyucu siperliklerini
yanlarında getirebilecektir.
Sınav binaları ve salonları
sınavdan önce dezenfekte edilecek
ve sınav salonları sınav
süresince havalandırılacaktır.
Okul bahçelerindeki yığılmayı
önlemek ve sosyal mesafeyi
korumak için, adaylarımız
ve sınav görevlilerimiz dışında
hiç kimse okul bahçelerine
alınmayacak. Bina girişinde ve
içinde adayların sosyal mesafeyi
korumalarını sağlamak
için sınav görevlilerimiz tarafından
gerekli yönlendirmeler
yapılacaktır.
Adaylarımız ve sınav görevlilerimizin
Kovid-19 durumlarını,
HES kodları aracılığıyla
takip ediyoruz. Kovid-19 durumu
olan adaylarımız, sınav
binalarında hazırlanan ayrı
salonlarda sınava alınmaktadır.
Kovid-19 durumları nedeniyle
bu salonlarda sınava alınacak
adayları sınavdan önce
kısa mesaj ile bilgilendiriyoruz.
Sınav görevlilerimizden
Kovid-19 olanların görevleri
iptal edilerek yerlerine yeni
görevliler atanmaktadır.
ENGELLİ ADAYLARLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALAR NELERDİR?
Engelli adaylarla ilgili olarak yapılan çalışmalar nelerdir? Tüm engelli adaylarımızın taleplerini yerine getirmeye gayret ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz sınavlarda tüm sınav merkezlerimizde engelli adaylarımız için en az bir adet engelli adaylarımıza özel sınav binası oluşturmaktayız. Sınavlarımızı gerçekleştirdiğimiz sınav merkezlerine Ankara'dan engelli adaylarımız için görevliler gönderiyoruz. Engelli adaylarımızın engel durumlarına göre tek kişilik salonlar oluşturuyoruz. Adaylarımıza okuyucu/işaretleyici desteği sağlıyoruz. Bu yıl ayrıca okuyucu yardımı talep eden engelli adaylarımızdan soru kitapçığına bakma hakkı bulunan adaylarımız için çift soru kitapçığı uygulamasını başlattık. Özellikle pandemi sürecinde sınav esnasında okuyucu ve aday arasında teması en aza indirmek ve adayların sınavda zamanlarını daha etkin kullanmaları amacıyla, engelli aday ve okuyucu için birer adet olmak üzere çift soru kitapçığı uygulamasına geçtik.