Milli Eğitim Bakanlığı telafi eğitimi için yaz dönemini işaret etti. Uzaktan eğitimle 2020-2021 eğitim öğretim yılını tamamlayan milyonlarca öğrenci salgının bir nebze olsun kontrol altına alınmasıyla Haziran ayı itibarıyla okullarına dönmeye başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri uzaktan eğitimle müfredatı tamamlasalar dahi birçok eksiklerin bulunduğu biliniyor. Bakan Ziya Selçuk bu kapsamda "Telafi eğitimi ne zaman başlıyor, kaçıncı sınıflara verilecek ve zorunlu mu olacak?" sorularını yanıtladı. İşte MEB takvimi ile Telafi eğitimi hakkında merak edilen detaylar…
BAKAN SELÇUK SORULARI YANITLADI!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Aşı ile beraber önümüzdeki aylarda bir rahatlama geldiğinde okulumuzu gerekirse eylülün ilk haftası 5 gün açmak istiyoruz." dedi.
Selçuk, CNN Türk'te yayınlanan "Tarafsız Bölge" programında soruları yanıtladı.
Bakan Selçuk, şu ana kadar 813 bin civarında öğretmene Kovid-19 aşısı yapıldığını ve 7 Haziran'dan itibaren isteyen tüm eğitim çalışanlarına aşı uygulanacağını söyledi.
Yüz yüze eğitimin geçen pazartesi ilkokul ve ana sınıflarında hafta 2 gün olarak başladığını aynı sürecin 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren ortaokul ve liselerde de devam edeceğini dile getiren Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çocuklar ve öğretmenlerle çok vakit geçiren biri olarak söylüyorum, okulların açılması gerçekten çok iyi bir haber. 'Şurada kalmış bir ay neden okulları açıyorsunuz?' diye soruyorlar. O açılan okullardaki çocukların heyecanını görmek lazım. Bu atmosferi yaşamayanların bunu anlaması çok zor. Bunu görünce, 'Bir ay değil, bir saat bile olsa okulu açalım.' diyoruz. Çünkü çocuklar, okullarını çok özlediler. 'İsteyen gelebilir, istemeyen gelmez.' diyoruz ancak çocukların en az yüzde 80'i okula geliyor. En çok ilkokullar geliyor, onu ortaokul ve liseliler takip ediyor."
2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2 TEMMUZ'DA SONA ERECEK
Yüz yüze eğitime geçen okullarda hijyene azami ölçüde dikkat ettiklerini vurgulayan Selçuk, bu yıl okullara yıllık temizlik bütçesinin 10 katını verdiklerini ve bu malzemeleri de meslek liselerinin ürettiğini ifade etti.
Bakan Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılının 2 Temmuz Cuma günü sona ereceğinin altını çizerek, "Salgın olmasaydı normalde okullarımız eylülün ikinci haftası açılıyor, bu 7 olur, 8 olur duruma göre değişiyor. Öğretmenlerimiz gerçekten çok yoruldu ve artık dinlenmeleri lazım. Çünkü bilgisayardan ders vermek yüz yüze eğitimden daha zor. Bu nedenle seminer yapmayacağız. Ama isterlerse öğrencilerle birtakım sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunabilirler. Bunun için gerekli altyapıyı oluşturduk." diye konuştu.
Anne-babaların okulların 5 gün açık olmasını istediklerini anlatan Selçuk, okula gelen çocuk sayısının yoğunluğunun bunu ortaya koyduğunu dile getirdi.
Okulunu özleyen çocukların okullarının açılması için videolar çekip kendisine gönderdiğini, okulları açarak çocukların özlemini giderdiklerini anlatan Selçuk, "Aşı ile beraber önümüzdeki aylarda bir rahatlama geldiğinde okulumuzu gerekirse eylülün ilk haftası 5 gün açmak istiyoruz. Koşulların ne getireceğini bilemediğimiz için hesabımızı yaza göre de kışa göre de yapıyoruz. Koşullar başka şekilde gelişirse ona da hazırlığımız var." diye konuştu.
KARNELER 18 HAZİRAN'DA DAĞITILACAK
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı karnelerinin 18 Haziran'da dağıtılacağını hatırlatarak, fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencileri yaz boyu okullarda ağırlayacaklarını, isteyen öğrencilere fiziksel etkinlikler ve akademik programlar sunacaklarını söyledi.
Ulusal Destekleme Programı (UDEP) ve İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) ile öğrencileri yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Selçuk, UDEP çerçevesinde bakanlık, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının da telafi eğitimi programına katkı sunacaklarını kaydetti.
Çocuklardan yaz aylarını dolu dolu geçirmelerini istediklerini aktaran Selçuk, "Yaz tatilini boş geçirmeyiniz, tatil boş oturma dönemi değil. Tatile beceri edinmek için bir fırsat olarak bakıyoruz." dedi.
Öğrencilerin yaş grubu yükselince uzaktan eğitimden memnun olduklarını, küçüldükçe okula gitmek istediğinin arttığının görüldüğünü anlatan Selçuk, salgının eğitimde oluşturduğu sorunların her çocuğa göre değiştiğini ve genel bir değerlendirme yapmanın mümkün olmadığını aktardı.
Bunun için her yaş gurubuna göre değerlendirmenin yapıldığını ve değişik telefi programları uyguladıklarının altını çizen Selçuk, telafi programları ile eve kapanan çocukların sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını gidermeyi, gelecek seneye neşeyle hazırlanmalarını amaçlandığını dile getirdi.
LGS SONUÇLARI 30 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK
Bakan Selçuk, LGS'nin 6 Haziran Pazar günü yapılacağını, o gün çocukların ve ailelerinin de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"LGS'de bir değişiklik yok, yine iki oturumda olacak. Çocukların saat 09.00'da okulda olmaları gerekiyor, sınav 09.30'da başlayacak. Velililer okulun bahçesinde değil, dışarıda bekleyecek, salgın açından tehlikeli buluyoruz. Sınava giriş belgesi öğrencinin sırasında hazır olacak. Fotoğraflı geçerli bir kimlik belgesinin yanlarında olması lazım. Cep telefonu ile sınava giremezler. Kalem, silgi, maske ve dezenfektanları sıranın üzerinde olacak. Sınavda rehber öğretmenler de görev alacak. Maske takma zorunluluğu var ama ara sıra gözetim altında açabilecekler. LGS'ye katılmak zorunlu değil, isteyen katılabilir. Doğrudan pozitif öğrenciler özel bir yerde sınava girecek, temaslılar ise grup halinde kontrollü bir şekilde bir araya getirilecek. LGS sonuçları ise 30 Haziran'da açıklanacak."
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programına ilişkin basın açıklamasında bulundu. Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programında, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda Türkiye genelinde bugünden itibaren tüm ilkokul ve bünyelerindeki ana sınıflarda, 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçildiğini hatırlattı. Diğer okul öncesi eğitim kurumlarında mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edileceğini, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki temel eğitim okullarında ise bugünden itibaren yüz yüze eğitime 5 gün, tam zamanlı olarak başlanıldığını aktaran Selçuk, yüz yüze eğitimlere katılımın yine isteğe bağlı olacağını vurguladı.
Selçuk, Kovid-19 salgını sürecinde TRT EBA kanalları, EBA platformu ve farklı destek mekanizmalarıyla öğrencilere en nitelikli içeriklerle ulaşmaya çalıştıklarını dile getirerek eğitimin uzaktan gerçekleşmesinin öğrenci, öğretmen ve aileler için birtakım sınırlılıklar doğurduğuna dikkati çekti. Bu sınırlılıklardan kaynaklanan akademik ve sosyal ihtiyaçları belirlemek için yapılan araştırmalarda, farklı öğrenci gruplarında değişik seviyelerde bir telafi çalışmasına ihtiyaç olduğunu tespit ettiklerini bildiren Selçuk, bundan dolayı öğrencilerin sosyal, duygusal alanda iyileşeceği ve fiziksel olarak aktif olacağı bir telafi programıyla salgının eğitime yansıyan olumsuzluklarını hep birlikte bertaraf etmek, eğitimde fırsat adaleti ilkesi doğrultusunda öğrencileri akademik, sosyal, duygusal, fiziksel ve sağlık yönlerinden desteklemek istediklerine değindi. "Dileyen karnesine 18 Haziran'dan itibaren ulaşabilecek" Bu nedenle Ulusal Destekleme Programını (UDEP) hazırladıklarını aktaran Selçuk, şunları kaydetti: "Bildiğiniz gibi 2020-2021 eğitim öğretim yılını 2 Temmuz Cuma günü sonlandırıyoruz.
Biz, öğrencilerimiz iyi mi, evde kalmaktan yorulmuşlar mı, bir sıkıntıları var mı, bunları görüp tespit etmek ve onlara iyi gelmek için okullarımızı açık tutacağız. Bu arada 21 Haziran'da yoğun olarak başlayacağımız sosyal, duygusal, kültürel, fiziksel faaliyetler öncesinde sistem altyapımızda yoğunluğa neden olmamak ve öğrencilerimizin erişimini kolaylaştırmak için de karneleri 18 Haziran'dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz. Dileyen karnesine 18 Haziran Cuma gününden itibaren ulaşabilecek." Selçuk, 2 Temmuz'un ardından da öğrencileri güzel bir yazın beklediğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı: "Yaz dönemiyle birlikte Bakanlığımız yaklaşık 1,5 yıl sürecek olan UDEP sürecine de girmiş oluyor. Biraz önce de ifade ettiğim gibi yaklaşık 1,5 yıl sürecek UDEP kapsamında yapılacak çalışmalardan kısaca bahsetmek isterim. Her okulumuz Talim Terbiye Kurulunca hazırlanan öncelikli ve kritik kazanımları dikkate alarak zümreler marifetiyle hazırlanan çerçeve dâhilinde kendi okullarındaki öğrenci gruplarının ihtiyaçlarını belirleyecek.
Okullar kendisine 1,5 yıl sürecek UDEP kapsamında böylece bir telafi planı da oluşturmuş olacak. 18 Haziran- 2 Temmuz aralığında okullarımız çalışmalarını bu planlar doğrultusunda uygulamaya başlayacaklar. Okullarımız 2 Temmuz'dan, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkânlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için de açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. Öğretmenlerimiz de bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecekler, tabii isterlerse."
"Telafi ve destek çalışmaları yıl boyu sürdürülecek" Dolu dolu geçen bir yazın ardından başlayacak yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerin telafi ve destek çalışmalarının da yıl boyu sürdürüleceğini açıklayan Selçuk, şunları söyledi: "1'den 2'ye geçen öğrencilerimiz için okuma yazma taraması başlatılacak. Bu taramalarımızın sonuçlarına göre de ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlayacağız. 3 ve 4. sınıfları ise İlkokullarda Yetiştirme Programı 'İYEP' uygulaması ile destekleyeceğiz. Ortaokul öğrencilerimizin de yeterlilik düzeyleri uluslararası kriterlere uygun bir şekilde değerlendirilecek ve onlara da öğrenme düzeylerine uygun çalışma planı verilecek. Liseler için kritik kazanımlar taraması hazırladık. Tespitler neticesinde özel programlar uygulayarak öğrencilerin lise eğitimlerini daha güçlü sürdürmelerini ve üniversiteye hazırlanmalarını hedefliyoruz. Elbette bu süreçler her okulun kendi ihtiyacına göre şekillenecek.
Çünkü okullar ihtiyaçlarını en iyi şekilde bilirler." Selçuk, UDEP çerçevesinde bakanlık, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının da telafi eğitimi programına destek vereceğine değinerek "telafidebendevarim.meb.gov.tr" isimli web sitesi hazırladıklarını duyurdu. Sitede çocuklar, öğretmenler ve veliler için ayrı ayrı bölümler bulunduğunu aktaran Selçuk, "Gelecek hafta da ortaokul ve lise öğrencilerimizle kavuşacağız. Bilhassa bu son haftaların, mezun olacak öğrencilerimiz için hayat boyunca unutamayacakları bu günleri okullarında hep birlikte geçirecek olmaları bizim için emin olun ayrı bir sevinç. Hepsine başarılar diliyor, gözlerinden ayrı ayrı öpüyorum." değerlendirmesinde bulundu.