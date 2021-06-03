Yüz yüze eğitimin geçen pazartesi ilkokul ve ana sınıflarında hafta 2 gün olarak başladığını aynı sürecin 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren ortaokul ve liselerde de devam edeceğini dile getiren Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklar ve öğretmenlerle çok vakit geçiren biri olarak söylüyorum, okulların açılması gerçekten çok iyi bir haber. 'Şurada kalmış bir ay neden okulları açıyorsunuz?' diye soruyorlar. O açılan okullardaki çocukların heyecanını görmek lazım. Bu atmosferi yaşamayanların bunu anlaması çok zor. Bunu görünce, 'Bir ay değil, bir saat bile olsa okulu açalım.' diyoruz. Çünkü çocuklar, okullarını çok özlediler. 'İsteyen gelebilir, istemeyen gelmez.' diyoruz ancak çocukların en az yüzde 80'i okula geliyor. En çok ilkokullar geliyor, onu ortaokul ve liseliler takip ediyor."