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Giriş Tarihi: 4.6.2021

için son iki gün

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
LGS için son iki gün
Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) 2 gün kaldı. Salgın gölgesinde gerçekleştirilecek, 1 milyon 200 bine yakın 8'inci sınıf öğrencisinin katılması beklenen LGS için tüm tedbirler alındı. İki oturum halinde yapılacak LGS 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde düzenlenecek. Salgın tedbirleri nedeniyle görevli sayısında 2 yıl öncesine göre 2 kat artırıldı. Bu yıl LGS'de 350 bine yakın sınav görevlisi görev yapacak. Sınav gününden bir gün önce tüm sınav binaları temizlenecek ve sınav görevlileri temas gerektiren sınav işlemlerinde cerrahi eldiven kullanacaklar. Sınav binası ve bahçesine yalnızca öğrenci ve görevliler alınacak. Sınav salonlarına girişte öğrencilere HES kodu sorulmayacak. Sınav iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak.
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LGS için son iki gün
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