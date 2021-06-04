Haziran ayı itibariyle öğretmenlerin il dışı tayin ataması ile ilgili sorgulamalar arttı. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumlarında görevli bulunan öğretmenlerin çeşitli nedenlerle bulundukları illerden başka illere geçiş yapma isteğiyle yapmak istedikleri başvurular için geri sayım sürüyor. Konuya yönelik Bakan Ziya Selçuk, Öğretmenlerin il dışı tayinleriyle ilgili açıklamada bulunarak yaz aylarını işaret etti. Peki Öğretmenlerin il dışı tayin ataması ne zaman yapılacak? 2021 MEB ile il dışı atama başvuruları şartları ve kontenjanları açıklandı mı?