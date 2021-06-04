Haziran ayı itibariyle öğretmenlerin il dışı tayin ataması ile ilgili sorgulamalar arttı. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumlarında görevli bulunan öğretmenlerin çeşitli nedenlerle bulundukları illerden başka illere geçiş yapma isteğiyle yapmak istedikleri başvurular için geri sayım sürüyor. Konuya yönelik Bakan Ziya Selçuk, Öğretmenlerin il dışı tayinleriyle ilgili açıklamada bulunarak yaz aylarını işaret etti. Peki Öğretmenlerin il dışı tayin ataması ne zaman yapılacak? 2021 MEB ile il dışı atama başvuruları şartları ve kontenjanları açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuk olduğu canlı yayın programında il dışı atamalarına ilişkin açıklama yaptı. Kendisine yöneltilen öğretmenlerin il dışı tayinlerine ilişkin soruya Bakan Selçuk, öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinin temmuz ayında başlayacağını ve ağustos sonunda biteceğini söyledi. Açıklamalarına devam eden Bakan Selçuk, isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin duyurusunun haziran ayı içinde yayınlanacağını ifade etti.
Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kadrolu öğretmenlerin 2021 yılı yer değiştirme işlemlerini vaktinde gerçekleştirdiğinin altını çizdi. Açıklamalarına devam eden Bakan Selçuk il içi isteğe bağlı yer değiştirme, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme ve yaz tatili mazerete ilişkin yer değiştirmenin konu dahilinde olduğunu ifade etti. Üç ayrı atamanın olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, bunlar hakkında duyuruların yapıldığını kaydederek temmuz ayından başlayarak ağustos ayının sonunda bitecek şekilde planlandığını paylaştı.
İsteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin duyurusu haziran içerisinde yapılacaktır.
İl dışı atama kontenjanları henüz açıklanmadı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan atama takvimi şöyle;