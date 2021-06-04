Pandeminin öğrencilerde yarattığı travma silinecek

MilliEğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Kadına Yönelik Şiddet ve Cinayetleri Araştırma Komisyonu toplantısına katıldı. Selçuk toplantıda önemli açıklamalarda bulundu:Pandeminin çocuklarda öz yönetim, motivasyon, odaklanma, dikkat dağınıklığı, obezite, göz bozukluğu gibi alanlarda bırakacağı etkileri inceliyoruz. Gerekli önlemleri alacağız. Bakanlığımız tarafından bunlar rehberliğin genel hedefi çerçevesi olarak değerlendiriliyor.Tüm akademisyenleri göreve çağırdık. 47 bin kişinin katılımı ile "Psikolojik İyi Oluş" başlıklı araştırma yaptık. Bireyin kendine, başkasına uyguladığı şiddet var mıdır bunların ölçülmesi hedeflendi. Sonuçlar yakın zamanda çıkacak.Çocukların bütüncül gelişimleri, sağaltımları ve rahatlamalarını sağlamak için 10 bin olan atölye sayısını 100 bine çıkartacağız. Çocuklar sanat, spor eğitimi alacaklar.Pandemide online derslere katılanlar arasında kızlar ya da erkekler arasında çok fark yok. Ama PISA, TIMSS gibi uluslararası sınavlarımızda kız çocukların matematik başarısı daha yüksek. Not ortalamasında kız çocuklarımızda daha büyük bir avantaj görüyoruz yani daha ilerideler.Son zamanlarda yaptığımız ölçümlerin sonuçlarına göre siber zorbalık arttı. Rehber öğretmenlere bu konularda eğitim veriliyor,İhmal ve istismarın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde yaklaşık 2 milyon öğrenciye, 45 bin öğretmene ve 345 bin veliye sadece bu konuya özel eğitim düzenlendi.Kadına şiddetin önlenmesi noktasında 2021 Mayıs itibarıyla 48 kurs açıldı. Henüz yeni açılan bu kurslarda 322'si kadın 198'i erkek olmak üzere 520 kursiyer var.Psikolojik danışmanlar tarafından şiddet algısı ve şiddet sıklığına yönelik ölçme araçları kullanılıyor şiddetin önlenmesi için. İlk, orta ve liseler ile meslek liselerinde şiddetle ilgili seyir nasıl ortaya çıkıyor, nerelerde daha çok bir tırmanış var, hangi yaşlarda, hangi çocuklarımızın bu konuyla ilgili disiplin cezası var, kötü muameleyle ilgili olaylar nelerdir, kavgaya karışma ya da başarısızlıkla ilgili tablomuz nedir takip edebiliyoruz.Milli Eğitim Bakanı Selçuk, imkanları zayıf 1001 köy okulu belirlediklerini dile getirerek, "1001 okula kütüphane, tasarım beceri atölyesi kurmak istiyoruz. Fiziksel eksikliklerini gidermek, okul binasına destek olmak istiyoruz. Eksiklik gördüğümüz 1001 okulu sıçramaya tabi tutmak istiyoruz. Bu okulları isim isim de yayınlayacağız" dedi. Selçuk, "110 ilçede 2,5 milyon çocuk belirledik. Bu 2.5 milyon çocuğa, diğer çocuklardan farklı olarak kaynak, eğitim, proje ve aktivite destek vereceğiz" dedi. Selçuk, 813 bin öğretmenin aşılandığını, haziran sonuna kadar geri kalan eğitim çalışanlarının aşılanacağını bildirdi.