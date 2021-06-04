Telafi eğitiminde topyekûn seferberlik

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 1.5 yıldır okullarından uzak kalan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geniş kapsamlı bir telafi programı başlattı. Programın detaylarını dün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Telafide ben de varım" tanıtım toplantısında anlattı.Salgın nedeniyle öğrencilerin yüz yüze eğitimden uzak kalması sonucu oluşan kayıpların giderilmesi için birçok bakanlık, sivil toplum örgütü, belediyeler ile federasyonların da dahil olacağı Ulusal Destekleme Programı (UDEP) başlatıldı. UDEP'in amacı çocukların akademik, sosyal, duygusal, bilgi ve beceri açıklarının kapatılması, fiziksel durumlarının iyileştirilmesi ve eğitimde fırsat adaletinin sağlanması. Program bu yaz ağırlıklı olmak üzere gelecek 1.5 yıla yayılacak. UDEP, akademik, sosyal, duygusal, fiziksel ve sağlık taraması olarak 3 ayaklı bir çerçevede uygulanacak. Peki program kapsamında neler yapılacak? İşte tüm detaylar:UDEP'in bu ayağında öğrencilerin kritik kazanımlarına destek verilecek. Öğrencilerin beceri açıklarını gidermeye çalıştıklarını vurgulayan Selçuk, örneğin ilkokulda 2'nci sınıfa geçecek çocukların okumasıyla ilgili bir problem olmadığını, yazmada sıkıntı yaşandığını, öğretmenlerin yüz yüze eğitimde bu konuya ağırlık vereceğini ifade etti. Selçuk, 2 Temmuz'dan sonraki süreçte neler yapılacağını belirlediklerini, her türlü kaynağın hazırlandığını, bu kaynakların bir kısmının da telafiye ihtiyacı olan çocuklara gönderildiğini dile getirdi.Öğrencilerin akademik kayıplarının bir şekilde giderilebileceğini ancak sosyal ve fiziksel kayıplarının daha önemli olduğunu söyleyen Selçuk bu yaz bu kayıpları telafi etmeye ağırlık vereceklerini söyledi. Selçuk çocukların yaz döneminde, temel bilim kampları, İngilizce okuma kursları, tiyatro, film gösterimleri, okuma etkinlikleri, çocuk oyunları ve zeka oyunları turnuvaları gibi çok sayıda faaliyetten yararlanabileceğini anlattı. Yaz tatilinde başka bir şehre giden öğrencinin bile bu etkinliklere katılabileceğini ifade eden Selçuk, her ilçenin kendi bölgesinde yer vereceği etkinlikleri yayınladığını, öğrencilerin bunları takip edebileceklerini anlattı.UDEP kapsamında çocuklarda göz ve kulak sağlığı, özel gereksinimli öğrencilere genel sağlık taraması yapılacak. Aynı zamanda öğrencilerin boy kitle endeksi ve obezite takibi gerçekleştirilecek.