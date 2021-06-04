YKS sınavı için milyonlarca vatandaş geri sayıma geçti. Bu sene Haziran ayına denk gelen TYT, AYT ve YDT sınavı için giriş yerlerinin yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. Bilindiği gibi, koronavirüs salgını sosyal hayattan eğitime kadar birçok yerde olumsuzluğa sebep oldu. Aralarında YKS'nin de bulunduğu çeşitli sınavların tarihleri ertelenmişti. Peki YKS ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu? 2021 ÖSYM ile (AYT, TYT, YDT) YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?