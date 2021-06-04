YKS sınavı için milyonlarca vatandaş geri sayıma geçti. Bu sene Haziran ayına denk gelen TYT, AYT ve YDT sınavı için giriş yerlerinin yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. Bilindiği gibi, koronavirüs salgını sosyal hayattan eğitime kadar birçok yerde olumsuzluğa sebep oldu. Aralarında YKS'nin de bulunduğu çeşitli sınavların tarihleri ertelenmişti. Peki YKS ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu? 2021 ÖSYM ile (AYT, TYT, YDT) YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
Üniversite hayali kuran binlerce gencin heyecanla beklediği 2021 YKS ne zaman? Sorusu ile sınav tarihinin yaklaşmasıyla beraber araştırma konusu haline geldi. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS, 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak. Tarihin yeniden değişmesi beklenmiyor.
YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak sorusunun yanıtını arayanlar doğru yerdeler. 26-27 Haziran tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın giriş yerleri henüz belli olmadı.
Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.
İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.
Üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15:45'te uygulanacak.