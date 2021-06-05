17 bin 793 okul, 82 bin salon tedbirlerle sınava hazır

LGS kapsamında 6 Haziran'da ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek merkezi sınav, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirilecek. Öğrencilerin sınav günü en geç saat 09.00'da okulunda hazır bulunması gerekiyor. Bu yıl, sınavla okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Kovid-19 tedbirleri kapsamında veliler okul bahçesine alınmayacak. Tam gün kısıtlama olacak 6 Haziran Pazar günü sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/ veya yakınları, 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. ANKARA