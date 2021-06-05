LGS başarı mesajları ve sözleri araştırmaları başladı. 6 Haziran Pazar günü yapılacak olan sınava katılacak olan öğrencilerin yakınları, sınavda başarı duası ve sınav için öğrencilere iyi dileklerini göstermek için LGS başarılar mesajları araştırması yapıyorlar. Bu başlık altından; anlamlı ve yeni LGS başarılar mesajları seçeneklerine ulaşabilirsiniz. İşte LGS'de başarılar mesajları ve sözleri 2021
LGS BAŞARILAR MESAJLARI
-Yarınki LGS sınavının istediğin gibi geçmesini dilerim. Başarılar diliyorum.
-LGS'cilere içten bir başarılar diliyorum. Her şey umduğunuz gibi olsun.
-Yeni başarılara imza atman temennisi ile LGS sınavında başarılar.
-İyi okuyasın soruları, güzel gelsin LGS sonuçları. Başarılar…
-LGS sınavına girecek tüm kardeşlerime muvaffakiyetler dilerim. Allah yardımcınız olsun…
-Bitmişse konular, kolaydır sorular. LGS'de başarılar.
-Dualarımız da gönlümüz de seninle. LGS sınavında iyi puan alacağından adın gibi eminiz. Başarılar diliyorum.
-LGS sınavında kolaylıklar dilerim.
LGS BAŞARI MESAJLARI
-Onlar hayallerini gerçekleştirmek için Sınavda, biz de dualarımızla yanlarında olacağız. LGS sınavında tüm çocuklarımıza başarılar dilerim.
-LGS sınavı bizim için. O halde haydi başarmaya.
-Geleceğe etki edecek bir yarışa sokulmak için fazlasıyla genç binlerce kardeşime başarılar diliyorum.
-Zorluklar, başarının değerini artıran süslerdir. LGS sınavı da bu süslerden sadece bir tanesi. Başarılar…
LGS sınavının sana engel değil basamak olması dileklerimle. Başarılar yavrum.
-Her sınav yeni bir başlangıçtır. LGS'de başarılar…
-Başarı kuvvetli olana gülümser, başarısızlık zayıflara çullanır. LGS sınavında başarının gülümsemesi dileğiyle…
-Geleceğin öğretmenleri, valileri, mühendisleri, hukukçuları, müdürlerine yarın sınavda başarılar.
-Geleceğimizin teminatı gençlerimize yarın girecekleri sınavda başarılar dilerim.