LGS'de kaç kontenjan var? 2021 LGS sonuçlarına göre Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu İmam Hatip ve Meslek Liselerine kaç öğrenci alınacak?

LGS'DE KAÇ KONTENJAN VAR?

Ortaokul son sınıfta öğrenim gören milyonlarca adayın katılmasının beklendiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılıyor. Sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

2021 LGS SONUÇLARINA GÖRE ANADOLU, FEN, SOSYAL BİLİMLER, ANADOLU İMAM HATİP VE MESLEK LİSELERİNE KAÇ ÖĞRENCİ ALINACAK?

Sınavlı okullarda öğrenci kontenjanı 174 bin 160

Açıklanan kılavuzun ekinde merkezî sınavla öğrenci alacak Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumları da yer aldı. Açıklanan listeye göre Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.