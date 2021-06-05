MEB'den iki önemli çalışma! İstihdam müjdesi

İSO İLE İSTİHDAMA YÖNELİK ÖNEMLİ ADIM

Bakanlık, hafif düzeyde engeli olan öğrenciler için hizmet veren özel eğitim meslek okulu mezunlarının istihdamına yönelik yeni bir adım attı.

Bu kapsamda MEB ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) iş birliğinde İstanbul'daki özel eğitim meslek okulu öğrencilerinin işletmelerde beceri eğitimini gerçek iş ortamlarında almaları sağlanacak ve sonrasında da istihdamlarına öncelik verilecek.

Türkiye genelinde özel eğitim okul ve öğrenci sayısı, en fazla İstanbul'da bulunurken, 21 özel eğitim meslek okulunda 3 bin 348 öğrenci eğitim alıyor. İSO, bu öğrencilerin eğitim sürelerinde işletmelerde yapacakları beceri eğitimlerini gerçek iş ortamlarında ve nitelikli bir şekilde alınmasını sağlayacak. İSO, aynı zamanda bu okullardaki meslek öğretmenlerinin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerine ve mezunların iş gücü piyasasında öncelikli olarak istihdam edilmeleri için destek verecek.

İSO, ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM DESTEĞİ DE SAĞLAYACAK

MEB ile özel öğretim meslek okulu öğrencilerine yönelik iş birliğine ilişkin açıklamada bulunan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, MEB ile mesleki eğitimde üç yıldır çok önemli çalışma yürüttüklerini belirtti.

İstanbul'da mesleki eğitimin kalitesini artırmak ve işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmek için çok önemli iyileştirmeler yaptıklarını anlatan Bahçıvan, şu bilgileri verdi:

"Şimdi bu iş birliğimizi özel eğitim meslek okullarında eğitim alan yavrularımız için genişletme kararı aldık. Bu amaçla İstanbul'da 21 özel eğitim meslek okulunda eğitim alan öğrencilerimizin işletmelerde beceri eğitimlerini sağlıklı bir şekilde almaları ve mezun olduklarında işletmelerde öncelikli olarak istihdam edilebilmeleri için koordinasyon desteği sağlayacağız. Ayrıca, bu okullarımızdaki öğretmen ve yöneticilere yönelik mesleki gelişim eğitim desteği de sağlayacağız.

Hafif düzeyde yetersizlikleri bulunan bu yavrularımıza vereceğimiz bu desteği önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz. Böylesine değerli bir projede İSO olarak yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu konuda bizleri sürekli destekleyen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum."